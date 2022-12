Celje. Nova cestna povezava, ki bo speljana ob južni strani železnice na območju Medloga in Levca, bo pomembno prispevala k večji varnosti udeležencev v prometu, so sporočili s celjske občine.

Celjska občina in direkcija za infrastrukturo sta nedavno sklenili sporazum o izvedbi in sofinanciranju projekta, katerega vrednost je ocenjena na nekaj več kot 900.000 evrov. Občina je zagotovila finančna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, pridobila soglasja lastnikov zemljišč in vsa potrebna dovoljenja za gradnjo povezovalne ceste zaradi ukinitve nezavarovanih železniških prehodov.

Trasa nove povezovalne ceste, ki bo zgrajena zaradi ukinitve železniškega prehoda v Levcu, bo potekala pretežno na ravninskem terenu, delno pa po obstoječi poljski poti in varovanem pasu lokalne ceste. Projektiranje nove povezovalne ceste je bilo zahtevno z vidika usklajevanja z lastniki zemljišč, iskanja primernih rešitev z občino Žalec in izpolnitve ukrepov, ki jih nalagajo direkcija ter usklajevanje z drugimi soglasodajalci.

Celjska in žalska občina trenutno vodita postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za celotni odsek je že izdelana projektna dokumentacija za izvedbo. Načrtovana obvozna cesta bo na območju celjske občine zgrajena v dolžini 584 metrov in bo stala približno 413.000 evrov, v občini Žalec pa bo dolga 644 metrov. Njena vrednost je ocenjena na 490.000 evrov. Gradnjo bo na osnovi sklenjenega sporazuma financirala direkcija. Izvedba in dokončanje del sta predvidena v prihodnjem letu. x sta