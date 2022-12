Januarja se odpira koliščarska vas

Tri kolibe v naravni velikosti, ki ob sotočju Želimeljščice in Iščice stojijo le nekaj sto metrov stran od glavne ceste na Igu, so namenjene notranjemu ogledu, dve, ki bosta ostali neizgotovljeni, pa le zunanjemu. Do koliščarske vasi vodi povezovalna pot, prve obiskovalce pa bo vas sprejela v začetku naslednjega leta.