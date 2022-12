S predsednikom Mattarello je Pahor med svojima mandatoma vzdrževal reden dialog in z njim ustvaril dediščino dobrega sosedstva, so sporočili iz urada predsednika. Italijanskemu kolegu se je zahvalil za odlično sodelovanje in njegovo iskreno prizadevanje za krepitev prijateljskih odnosov med narodoma in državama.

»Verjetno bi moral čutiti eno veliko žalost, pa je ne. V mojem srcu vlada ena velika radost, ker sva v času najinega mandata kot dva predsednika in dva prijatelja storila veliko dobrega za dvostranske odnose med državama, ampak še več za prijateljske odnose med dvema narodoma, in to postavila v evropski kontekst,« je v izjavi dejal slovenski predsednik.

Dodal je, da ničesar ne obžaluje, temveč z zadoščenjem gleda na doseženo. Izrazil je tudi upanje, da bosta Mattarella in njegova naslednica Nataša Pirc Musar z dobrimi odnosi nadaljevala.

»Verjamem, da se bosta prijateljstvo in sodelovanje nadaljevala tudi z novo slovensko predsednico, ki jo bom, upam, čim prej srečal,« je dejal Mattarella, ki je v izjavi prav tako izpostavil osebno prijateljstvo s Pahorjem. Dejal je, da sta skupaj prehodila dolgo pot sodelovanja, sprave in prijateljstva med Slovenijo in Italijo.

V luči tega je Pahor med obiskom posebej izpostavil skupne aktivnosti z Mattarello, ki so bile usmerjene v preseganje nekaterih bremen skupne preteklosti Slovencev in Italijanov. Njune odnose je posebej obeležil 13. julija 2020, ko sta prisostvovala podpisu memoranduma o vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti. Poleg tega je Pahor kot prelomen izpostavil tudi skupni poklon na bazoviški fojbi in pri spomeniku slovenskim žrtvam fašizma.

Slovenski predsednik je Mattarello spomnil tudi na udeležbo obeh na slovesnosti ob odkritju spomenika padlim v prvi svetovni vojni na Doberdobu oktobra 2016. Z obiskom Nove Gorice in Gorice oktobra 2021 ter z odločitvijo o sopokroviteljstvu projekta Evropska prestolnica kulture 2025 pa sta oba predsednika izrazila pomembno spodbudo temu projektu, še piše v sporočilu.

Pahor se je sicer z italijanskima predsednikoma Georgiom Napolitanom in Mattarello v Sloveniji, v Italiji ali v tujini na dvostranskih srečanjih začasa svojih dveh mandatov srečal devetnajstkrat. Od tega je sam Italijo obiskal osemkrat, italijanska predsednika pa sta se v Sloveniji mudila šestkrat.