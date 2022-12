Predsednik evropskega sveta Charles Michel se je na poti v Tirano, kjer bo jutri potekal vrh voditeljev EU in Zahodnega Balkana, ustavil v Sloveniji na pogovorih s predsednikom vlade Robertom Golobom. Ob Zahodnem Balkanu sta govorila še o energetiki, migracijah in vojni v Ukrajini.

Odločitev, ali bo Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke za članstvo v EU, kot to predlaga evropska komisija, še ne bo sprejeta na jutrišnjem vrhu, temveč dober teden pozneje. Michel si ni upal napovedati, ali bo na ministrskem zasedanju 13. decembra BiH dobila status kandidatke. »To bo najbrž trenutek resnice, ker bodo države članice morale povedati, kakšno je njihovo stališče,« je diplomatsko previdno dejal Michel.

Golob je dodal, da si Slovenija želi, da se status kandidatke še letos podeli BiH. »Ostajamo zmerni optimisti,« je pristavil in pojasnil, da v kolikor na ministrskem zasedanju še ne bo pozitivne odločitve, namerava to vprašanje ponovno odpreti na zasedanju evropskega sveta, ki bo potekal dva dni pozneje. Golob sicer upa, da bo možno korak naprej doseči tudi glede vizne liberalizacije za Kosovo in to že prihodnji teden.

Z Michelom sta se pogovarjala tudi o energetiki, prav zaradi premierjevega poznavanja tega področja pa se je Michel Golobu zahvalil za njegovo »zavzetost in močno dinamiko«. Kot je dejal premier, sta se strinjala, da bodo članice EU morale v naslednjih tednih glede energetskih vprašanj opraviti še veliko dela.

Michel: odločno ukrepanje tudi z novimi sankcijami

Odprto namreč med drugim ostaja vprašanje ravni cene za plin na nizozemski referenčni borzi. Od odločitev članic oziroma obvladovanja energetske krize pa bo po Michelovi oceni odvisno, ali bo EU zmogla ohraniti enotnost, konkurenčnost integracije in kako bodo prebivalci zaradi odločitev nato ocenjevali delo evropskih institucij. Michel si je ob tem zaželel, da bi za manjkajoče odgovore o teh vprašanjih našli dogovor na zasedanju ministrov (za energetiko, op. p.).

Michel je sicer dejal, da so članice EU glede vojne v Ukrajini povsem usklajene politično in obrambno. »V prihodnjih tednih bomo videli, kako bomo finančno Ukrajino podpirali še naprej,« je dejal Michel. EU namreč še more sprejeti odločitev o 18 milijard evrov obsežni makrofinančni pomoči Ukrajini za prihodnje leto. »Rusija uporablja lakoto in zimo za pritisk na Ukrajince,« je v Sloveniji oceno trenutnih humanitarnih razmer v Ukrajini ponovno opisal Michel in napovedal, da bo EU proti Rusiji odločno ukrepala, tudi z novimi sankcijami.