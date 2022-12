Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo tako na bencinskih servisih zunaj avtocest treba od torka odšteti 68,30 evra. Če ne cene ne bi bile regulirane in če hkrati potrošniki ne bi bili oproščeni plačila okoljskih dajatev, bi bilo treba po izračunih ministrstva za liter odšteti 1,463 evra, za 50 litrov pa 73,15 evra. To pri 50-litrskem rezervoarju pomeni 4,85 evra prihranka.

Za 50 litrov dizla pa bo po novem treba na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti 77,80 evra. Brez regulacije in oproščenega plačila okoljskih dajatev bi liter stal 1,664 evra, za 50 litrov bi tako potrošnik plačal 83,20 evra. To pomeni, da potrošnik pri točenju dizla v 50-litrski rezervoar privarčuje 5,40 evra. Prihranek pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja, za katerega bo treba od torka odšteti 1192 evrov, pa so na ministrstvu izračunali v višini 155 evrov.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Vlada je sicer prejšnji teden z novo uredbo spremenila način oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, tako da se po novem pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen upošteva tudi dodatek za biokomponento pri 95-oktanskem neosvinčenem motornem bencinu in pri dizlu. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.