V zdravniškem poročilu je ameriški toksikolog David Smith zapisal, da je testiranje pokazalo prisotnost težkih kovin v Sakašvilijevem telesu in da so patološki simptomi, ki jih kaže, posledica zastrupitve s težkimi kovinami. Strupene snovi, vključno z živim srebrom in arzenom, so bile najverjetneje vnesene po tem, ko je bil Sakašvili zaprt, je poudaril.

Poročilo, objavljeno prejšnji teden, prav tako navaja, da so nekdanjemu predsedniku ponujali škodljiva zdravila brez ustreznega nadzora. »Brez ustreznega zdravljenja, ki je bilo v Gruziji očitno zavrnjeno ali ni bilo na voljo, je povečano tveganje smrti neizbežno,« je dodal Smith.

Tudi druga neodvisna zdravnica, Mariam Jiškariani, ki je vodila svet zdravnikov, ki ga je ustanovil gruzijski varuh človekovih pravic, je danes povedala, da so Sakašviliju diagnosticirali možganske poškodbe in nevrointoksikacijo. »Trpi za številnimi resnimi boleznimi, ki so v skladu z gruzijsko zakonodajo nezdružljive z njegovim zaprtjem,« je opozorila. Član sveta zdravnikov Tengiz Tsuladze pa je še dodal, da je Sakašvili od pripora izgubil več kot 40 kilogramov.

V priporu je 50 dni odklanjal hrano

54-letnega Sakašvilija, ki je bil predsednik Gruzije med letoma 2004 in 2013, so zaradi zlorabe položaja aretirali 1. oktobra lani, kmalu po tem, ko se je iz izgnanstva v Ukrajini skrivaj vrnil v Gruzijo. V priporu je nato 50 dni odklanjal hrano v znak protesta zaradi aretacije. Sam je zaporno kazen označil za politično motivirano. Gladovno stavko je prekinil, ko so ga v kritičnem stanju premestili v vojaško bolnišnico v mesto Gori na vzhodu Gruzije.

Neodvisni zdravniški svet, ki je Sakašvilija pregledal v priporu, je že decembra lani ugotovil, da se je pri njem »zaradi mučenja, slabega ravnanja, neustrezne zdravstvene oskrbe in dolgotrajne gladovne stavke« razvila huda nevrološka bolezen. Po vrnitvi v zapor, ki mu po ocenah zdravniškega sveta ne more zagotoviti ustreznega zdravljenja, je Sakašvili protestiral tudi proti odločitvi uprave zapora, ki je prepovedala obiske njegovega zdravnika.

Celotno dogajanje je v Gruziji spodbudilo največje protivladne proteste v zadnjem desetletju, skupine za človekove pravice pa obtožujejo gruzijsko vlado, da kazenske pregone uporablja za kaznovanje političnih nasprotnikov in kritičnih medijev.