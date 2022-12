Člani Foruma za demokracijo in drugi podpisniki so v izjavi za javnost zapisali, da »z veliko osuplostjo« spremljajo dogajanje. Ob tem premierja Goloba pozivajo k nevmešavanju v delo policije.

V zadnjih dneh so namreč vse glasnejša postala ugibanja, ali bi lahko ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi prišlo še do drugih menjav v ministrski ekipi premierja Roberta Goloba. V središču teh se je znašla ministrica Bobnar, ki na vladi ni uspela s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom.

Želi premier disciplinirati ministrico?

V Forumu za demokracijo so ob tem zapisali, da se je težko znebiti vtisa, da želi premier ob zavračanju imenovanja Lindava na mesto generalnega direktorja policije disciplinirati ministrico, vedno močnejše pa so tudi govorice, da bi jo rad zamenjal. »Razloga ne poznamo, beremo zgolj o ugibanjih in tem, da naj bi bil Lindav neprimeren, ker ni dovolj 'počistil' s kadri prejšnje Janševe garniture, tako se je pred kamerami izrazil sam,« so zapisali.

»Takšno navodilo zveni silno nenavadno in predstavlja obliko politične intervencije v strokovno delovanje ministrstva in policije, pri čemer omenjena nezaupnica kaže na nevaren vzorec, ki mu je sledila prejšnja avtoritarna Janševa vlada,« opozarjajo.

»Nekdo bi rad s civilno družbo instrumentalizirano manipuliral«

Politični uspeh Golobove vlade je po njihovi oceni v večji meri posledica civilnodružbenega vrenja zoper nedemokratični režim, ki ga je želel vpeljati predsednik SDS in ga v neki meri tudi je, so ocenili. »Trenutno pa se zdi, da bi nekdo rad s civilno družbo instrumentalizirano manipuliral in se ob tem sklicuje na 'revanšistične' potrebe,« so zapisali. Menijo, da zadrževanje imenovanja generalnega direktorja policije spominja na Janševo zavlačevanje z imenovanjem tako imenovanih evropskih tožilcev iz Slovenije.

Prizadevanje za za strokovno in zakonito delo ministrstva za notranje zadeve in policije podpirajo tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije. V nedavni izjavi za javnost so zapisali, da nasprotujejo vsakemu političnemu vmešavanju v delo represivnih organov, saj to predstavlja grožnjo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavini prava.