Slovenski avtomobilski trg tako še naprej vztraja v negativnih medletnih številkah. Novembra je bilo prvič registriranih 3623 osebnih avtomobilov, kar je 12,19 odstotka manj kot novembra lani. Lahkih gospodarskih vozil je bilo registriranih 633 oz.iroma15,34 odstotka manj kot pred letom, so danes sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije. Od januarja do konca novembra je bilo v Sloveniji prvič registriranih 43.814 osebnih avtomobilov, kar predstavlja 14,82-odstotni medletni padec. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je v tem času nazadovalo za 26,02 odstotka na 6646.

Med osebnimi avtomobili je bilo tudi novembra registriranih največ volkswagnov (645), sledile so škode (335), renaulti (318) in hyundai (247). Med modeli je bilo prodanih največ Volkswagnovih t-rocsov (109), Renaultovih capturjev (107) in Volkswagnovih polov (104). Med znamkami lahkih gospodarskih vozil so bile oktobra v vrhu Ford (168), Citroen (110) in Volkswagen (107). Najbolj priljubljeni modeli so bili Fordov transit custom (84), Citroenov jumper (107) in Volkswagnov crafter (69).

Tudi v prvih 11 mesecih skupaj je bil na čelu najbolj priljubljenih znamk med osebnimi avtomobili Volkswagen (6911). Sledila sta Škoda (4337) in Renault (3809), v prvi peterici pa sta še Hyundai (3052) in Toyota (2853). Med lahkimi gospodarskimi vozili so letos najbolj priljubljene znamke Renault (1301), Ford (1122) in Volkswagen (894).

Električnih vozil je bilo novembra v Sloveniji registriranih 628, skupaj v enajstih mesecih letos pa 8531. Med popolnoma električnimi vozili so kupci v tem času največ povpraševali po Teslinem modelu Y (234) in Škodinem modelu Enyaq (188), med priključnimi hibridi pa po Fiatovem modelu 500 (710).