Negativen test PCR, ki je edini uradno priznan test na covid-19 na Kitajskem, je bil dolgo obvezen pogoj za vstop v trgovska središča, trgovine, parke in celo stanovanjske zgradbe. Zaradi nujnih rednih testiranj so se pred točkami, kjer so izvajali testiranja, pogosto vile dolge vrste ljudi, kar je med prebivalstvom povzročalo vse večje nezadovoljstvo. Po nedavnih množičnih protestih proti državni politiki ničelne tolerance do novega koronavirusa, ki vključuje množične zapore, stalna testiranja in karantene tudi za ljudi, ki niso okuženi, so oblasti v več kitajskih mestih omilile stroga protikoronska pravila.

V mestih v obalni regiji Zhejiang, kot sta Ningbo in Hangzhou, tako od danes negativni test PCR ni več nujen za potovanje z javnim prevozom in dostop do javnih prostorov. Oblasti v mestu Ningbo so še sporočile, da ob vhodu v zgradbe z mobilnim telefonom ne bo več nujno skenirati kode za sledenje, kar je bila obvezna praksa skoraj dve leti. Tudi v Šanghaju negativni test PCR ni več nujen pogoj za uporabo javnega prevoza in ogled turističnih znamenitosti, je pa še obvezen za vstop v restavracije in druge notranje javne prostore, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Že prejšnji teden so kljub ponovnem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom pravila za preprečevanje širjenja covida-19 omilili v mestih Guangzhou in Chongqing. V Chongqingu poleg tega nekateri, ki so imeli bližnje stike z obolelimi s covidom, po novem lahko ostanejo v karanteni doma. Po dosedanjih pravilih so morali biti v karanteni v bolnišnicah ali osrednjih izolacijskih centrih, kjer so bili pogosto slabi higienski pogoji. V nekaterih mestih, med drugim v Hangzhouju, so odpravili tudi večmesečno prakso omejevanja dostopa do zdravil proti visoki telesni temperaturi ali prehladu.

Negativen test PCR ostaja obvezen za prihod na delo

V prestolnici Peking je medtem za vstop v javne prostore še vedno obvezen negativen test na okužbo, star največ 48 ur, čeprav so v zadnjih dneh zaprli več točk za testiranje. Ker negativen test PCR kljub manjšemu številu točk za testiranje ostaja obvezen za prihod na delo, so se pred kraji, kjer izvajajo testiranje, minule dni vile dolge vrste. Nekateri ljudje so morali na testiranje čakati več ur.

Podpredsednica vlade Sun Chunlan, osrednja oseba, ki vodi odziv države na pandemijo, je v sredo na zasedanju nacionalne zdravstvene komisije dejala, da koronovirusna različica omikron slabi in da se stopnja precepljenosti v državi izboljšuje. »Nove razmere zahtevajo nove naloge,« je dejala. Po oceni francoske tiskovne agencije AFP to nakazuje, da bo Peking kmalu omilil pristop v boju proti pandemiji, ki je oviral gospodarstvo in vsakdanje življenje.