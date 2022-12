Slovenija, najboljša reprezentanca lanske sezone svetovnega pokala in poletne velike nagrade v smučarskih skokih na prvih štirih tekmah letošnje sezone, še ni našla stika s samim svetovnim vrhom. Varovanke Zorana Zupančiča so v Lillehammerju s posameznimi skoki pokazale, da lahko mešajo štrene povsem pri vrhu, a nobeni na tekmi ni uspelo sestaviti dveh vrhunskih skokov. Slovenska reprezentanca tako ostaja pri 65 uvrstitvah na zmagovalni oder v zgodovini svetovnega pokala.

Nika Prevc se še ni pridružila bratom

Najbližje temu, da bi poskrbela za 66. stopničke, je bila v soboto mlada Nika Prevc.Sedemnajstletna skakalka iz Dolenje vasi je bila po prvi seriji tekmovanja na srednji olimpijski skakalnici na izvrstnem drugem mestu, z lepo prednostjo pred zasledovalkami. Prevčeva se je na tekmi svetovnega pokala prvič znašla v takšnem izhodiščnem položaju in v drugo ni zdržala pritiska. Padla je na sedmo mesto in s tem izenačila svoj najboljši rezultat v karieri. »Prvič sem bila v takšnem položaju. Škoda je drugega skoka, a sem vesela, da znam pokazati tako dober skok. Vseeno sem vesela izenačitve najboljšega izida kariere,« po zapravljeni priložnosti ni bila preveč razočarana članica kranjskega skakalnega kluba. Nika Prevc je s tem zamudila prvo pravo priložnost, da bi še povečala zbirko uspehov družine Prevc. Za zdaj se lahko z uvrstitvami na zmagovalni oder pohvalijo njeni trije starejši bratje; Peter (57), Domen (10) in Cene (1) so skupaj na zmagovalnem odru stali kar 68-krat.

Po slabšem drugem skoku Nike Prevc je bila v soboto najvišje uvrščena Slovenka aktualna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, ki je bila peta. Med deseterico je na osmem mestu zaključila tudi Nika Križnar. »Tri tekmovalke v deseterici, to je že veliko bolje. Malce smo že tipali stopničke, a se je Niki poznala neizkušenost in ji preboj ni uspel,« je sobotno tekmo povzel glavni trener reprezentance. Tekma na mali skakalnici je pripadla Nemki Katharini Althaus, ki je prepričljivo ugnala vse tekmice.

Vse si želijo stopničk

Po spodbudni sobotni tekmi so skakalke želele storiti korak naprej včeraj, ko je bila na sporedu tekma na veliki skakalnici, ki Slovenkam bolj ustreza. Dodatno je apetite z odličnimi skoki na treningih in z zmago v kvalifikacijah dvignila Nika Križnar, a so nato na tekmi varovanke Zorana Zupančiča zopet zasedle mesta tik za najboljšimi.

Križnarjeva je pogorela v želji po stopničkah in je pri obeh skokih naredila manjše napake, kar je zadoščalo za šesto mesto. »Nad današnjo tekmo sem bolj razočarana kot včeraj, ker na mali skakalnici nisem kazala tako dobrih skokov. Pogorela sem v želji za stopničkami. A kljub temu je to lep rezultat, vesela moram biti vsakega rezultata med deseterico. Kažem konstantno formo, velikih nihanj ni. Korak za korakom in proti stopničkam,« je po četrti tekmi sezone pozitivno miselnost ohranjala Križnarjeva, ki je do sedaj 22-krat stopila na oder za zmagovalke. Včeraj je bila v slovenskem taboru najbolj zadovoljna Ema Klinec, ki je s petim mestom močno popravila sobotno 21. »Vedela sem, da ne skačem tako slabo, kot se je pokazalo v soboto. Na veliki skakalnici sem našla pravi počep, ki mi je omogočil dolge skoke. Vse si želimo stopničk, a zanje bo potrebne še malce več sproščenosti,« pa je povedala aktualna svetovna prvakinja s srednje skakalnice.

S svojimi skoki ni povsem zadovoljna niti Bogatajeva, ki je tekmo na veliki skakalnici končala na devetem mestu. »Skoki na treningu so bili boljši kot na tekmi. Drugi na tekmi je bil sicer dober, a sem zopet naredila napako pri doskoku,« se napak zaveda 27-letnica. Da forma pri tekmovalkah še ni povsem konstantna, je pokazala Nika Prevc, ki se ji ni uspelo prebiti med dobitnice točk, zunaj najboljših trideset pa sta ostali tudi Maja Vtič in Katra Komar. Različna obraza kažejo tudi druge tekmovalke, saj je bil z izjemo vodilne tekmovalke svetovnega pokala Eve Pinkelnig zmagovalni oder povsem drugače obarvan kot v soboto. Dvojne zmage sta se razveselili domačinki Silje Opseth in Anna Odine Stroem, ki se na manjši skakalnici nista uvrstili v najboljšo deseterico.

»Zelo turbulenten začetek sezone. Prihaja do zelo velikih sprememb. Nekatere tekmovalke so en dan v najboljši deseterici, drugi dan jih ni nikjer. Mi smo ponovno ostali brez stopničk, a zopet tudi tri tekmovalke v deseterici. Ta položaj iz preteklosti že poznamo in verjamem, da bodo tudi letos stopničke prej ali slej prišle,« je tekmovalni konec tedna povzel Zupančič. Svetovni pokal se bo prihodnji teden nadaljeval v Neustadtu, kjer bodo skakalke nastopale skupaj s skakalci.