Medtem ko se slovenski alpski smučarji po severnoameriški turneji vračajo v Slovenijo brez rezultatskih presežkov, je precej bolj nasmejana Ilka Štuhec. Mariborčanka je na obeh uvodnih smukih sezone zasedla peto mesto, ki ga ohranja tudi v skupnem seštevku discipline. Izkušena Štajerka je dokazala, da ji Lake Louise zelo ustreza, saj je pred šestimi leti v Kanadi dosegla dve zmagi svetovnega pokala. Naslednji tekmi svetovnega pokala v hitrih disciplinah bosta prihodnji konec tedna v Sankt Moritzu, kjer je pred petimi leti prvič postala svetovna prvakinja.

Dve zmagi Sofie Goggia

»S sobotnim smukaškim nastopom nisem najbolj zadovoljna, saj sem v zadnjih dneh kakšen del proge odpeljala tudi boljše. Rezultat je čisto soliden, vrstni red pa je krojil tudi veter. Včasih je pihal bolj, drugič manj, ampak to je šport na prostem, nimamo kaj,« je po skrajšanem sobotnem smuku povedala Ilka Štuhec. »Po petkovem rezultatu ne bom ravno rekla, da sem zelo razmišljala o stopničkah, ampak bila sem peta z relativno majhnim zaostankom in ne najboljšo vožnjo. Že pred smukoma sem bila zelo zadovoljna z opremo, ampak zdaj to tudi vsi vedo. Tukaj nimam česa pripomniti, smučem zaupam in sem zelo sproščena.« Na včerajšnjem superveleslalomu je Mariborčanka po lanskem postu z 29. mestom osvojila dve točki svetovnega pokala.

Junakinja začetka smukaške sezone je Sofia Goggia, ki je dosegla dve novi zmagi svetovnega pokala. Branilka smukaške lovorike je bila predvsem suverena na drugem smuku, na katerem je najbližjo zasledovalko Avstrijko Nino Ortlieb prehitela kar za 37 stotink sekunde. Sofia Goggia je bila na vseh treh preizkušnjah v Kanadi najhitrejša že lani, skupno pa je dosegla že 18. zmago v svetovnem pokalu, od tega 14. smukaško, s katero je postala najboljša Italijanka vseh časov. »Redko lahko v našem športu rečemo, da nam je uspela popolna vožnja. Za sobotni smukaški nastop lahko rečem, da sem ga izpeljala natanko tako, kot sem si zadala. V zgornjem delu proge je močno pihalo, a sem vse skupaj odmislila in se osredotočila na smučanje,« se je veselila Sofia Goggia, ki vendarle ni ubranila lanskega trojčka zmag. Na včerajšnjem superveleslalomu, ki ga je dobila Švicarka Corinne Suter, je zasedla peto mesto.

Čater 21. in 22.

Izjemen dvoboj za smukaško zmago sta na eni najtežjih prog na svetu v Beaver Creeku uprizorila Aleksander Aamodt Kilde in Marco Odermatt. Norvežan je bil hitrejši za šest stotink ter Švicarju preprečil, da bi se v kraljevi disciplini prvič povzpel na najvišjo stopničko. Kilde in Odermatt sta bila razred zase tudi na včerajšnjem superveleslalomu, kjer je bil znova boljši Norvežan, tokrat za dve desetinki. Kilde je drugo leto zapored dobil smuk in superveleslalom v Beaver Creeku. Tekmeca hkrati bijeta boj tudi za skupno zmago v svetovnem pokalu, oba pa sta v sezono startala odlično.

Martin Čater se je podobno kot številni alpski smučarji v Severni Ameriki počutil slabo. Zato je bil z 21. mestom zadovoljen bolj, kot če bi bil povsem zdrav. »Pogoji so bili zelo slabi. Okoli moje številke je začelo še bolj pihati in snežiti. Že na ravninskem delu sem čutil res močan veter, tudi po snežni podlagi se ni nič videlo. Bilo je težko. V spodnjem delu sem dobro smučal in nisem veliko izgubil, bi pa na tistem ravninskem delu lahko odpeljal kak zavoj bolje in bi bil kako mesto višje,« je razmere opisal Martin Čater, ki je včeraj kot edini Slovenec na startu zasedel 22. mesto.

Lake Louise v številkah Smuk za ženske: 1. Goggia (Ita) 1,28,96 2. Ortlieb (Avs) +0,34, 3. Suter +0,37, 4. Hählen (obe Švi) +0,59, 5. Puchner (Avs) in Štuhec (Slo) po +0,96, 7. Delago (Ita) +1,05, 8. Gisin (Švi) +1,16, 9. Mowinckel (Nor) +1,17, 10. Miradoli (Fra) +1,26. Superveleslalom za ženske: 1. Suter 1,20:75, 2. Hütter (Avs) +0,02, 3. Mowinckel +0,16, 4. Puchner (Avs) +0,26, 5. Goggia +0,36, 6. Curtoni (Ita) +0,39, 7. Siebenhofer (Avs) +0,51, 8. Gagnon (Kan) +0,73, 9. Pirovano (Ita) +0,76, 10. Flury (Švi) +0,78, 29. Štuhec +1,66. Svetovni pokal, smuk: 1. Goggia 200, 2. Suter 140, 3. Ortlieb 120, 4. Puchner 95, 5. Štuhec 90, skupno: 1. Shiffrin (ZDA) 265, 2. Goggia 245, 3. Holdener (Švi) in Suter po 240, 5. Swenn Larsson (Šve) 180, 17. Bucik 96, 21. Štuhec 92, 41. Dvornik (vse Slo) 36.