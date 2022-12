Če je bila obramba tista, ki je Cedevito Olimpijo pustila na cedilu na zadnji evropski preizkušnji proti Lietkabelisu, je bila v Zagrebu proti Ciboni razlog za zmago Ljubljančanov. Ti so, sicer šele v zadnji četrtini, stopili na plin, nasprotniku v desetih minutah dovolili le 13 točk in tako zasluženo prišli do šestega uspeha v ligi ABA. Strateg zmajev Jurica Golemac zdaj upa, da se bo zagnanost v obrambi prenesla tudi na preizkušnje v evropskem pokalu.

»Ko zmagaš, je vse dobro. Tekma sicer ni bila lahka, saj nam je Cibona s pametno, hitro in čvrsto igro ves čas dihala za ovratnik. Končna razlika 12 točk je odraz zadnje četrtine. Ustavili smo tiste strelce pri Ciboni, ki so nam delali največ problemov, ter nekoliko bolje popazili na Lovra Mazalina. Le 13 prejetih točk v zadnji četrtini je bilo ključ do uspeha,« je misli strnil trener Olimpije Jurica Golemac, ki je lahko znova računal tudi na Lovra Gnjidića. »Nekaj časa je že treniral z ekipo, sicer z manjšo intenziteto. Tako on kot Dragić sta imela težave z mišico, zato nikoli ne veš, kdaj je pravi trenutek, da ju vržeš v ogenj. Je pa dobro reagiral in upam, da bo od zdaj naprej le še rasel.«

Najboljši posameznik pri Olimpiji je bil sicer Amar Alibegović, ki prikazuje vse boljše predstave. Na koncu je zbral 20 točk, eno manj pa Josh Adams. Ljubljančani so s stanjem na lestvici v ligi ABA lahko precej bolj zadovoljni kot v evropskem pokalu, kjer na šestih tekmah še niso okusili slasti zmage. »Začetek lige ABA je za nas soliden. V evropskem pokalu je drugače, a točno vemo, kje so razlogi. Trdo smo delali za to, da bi čim prej imeli na voljo vse posameznike. Nekaj časa se bomo še lovili, saj povratniki po poškodbi potrebujejo čas, da se ujamejo z ekipo in pridejo v formo. Za njih bo ritem dveh tekem na teden s potovanji v evropskem pokalu naporen, a sem hkrati prepričan, da bodo iz obračuna v obračun napredovali, s tem pa tudi naša igra,« pravi Golemac.

Liga ABA, 9. krog: Cibona – Olimpija 78:90 (25:23, 43:50, 65:71, Mazalin 22; Alibegović 20, Adams 19, Jeremić in Murić 11, Ferrell 10, Omić 9, Matković 5, Dragić 3, Gnjidić 2), Zadar – FMP 103:97 (Drežnjak 27, Šantelj 3; Frazier 23), Mega – Borac 86:74 (Milosavljević 20; Hale 21), S. centar – C. zvezda 76:92 (Jackson 15; Nedović 16), Partizan – Budućnost 106:77 (Vukčević 15, Glas 5; Reynolds 16), Igokea – MZT sinoči, danes ob 18. uri: Mornar – Split, vrstni red: Partizan 8-1, FMP 7-2, C. zvezda 7-1, Olimpija 6-2, Budućnost in Zadar po 5-4, S. centar 4-5, Igokea 4-4, Mega in Cibona po 3-6, Mornar 3-5, Borac 1-8, MZT in Split po 2-6.