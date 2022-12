Mladi oblikovalci so imeli mesec dni časa za pripravo obsežnega projekta – oblikovanje dodatka za samsung galaxy Z flip4. Na natečaj Inspired by you se je prijavilo kar 28 ustvarjalcev, zato članice strokovne komisije Bojana Fajmut, Alja Horvat in Nina Jagodic niso imele lahke naloge. »Presenečena sem, koliko izvirnih zamisli smo prejeli in kako dober je bil celoten nabor rešitev. Predvsem pa sem vesela, da so oblikovalci dobili odlično priložnost ne le pokazati svoj potencial s skicami, temveč svoje zamisli tudi uresničiti,« je povedala Bojana Fajmut.Po tehtnem premisleku so se odločile, kdo od sodelujočih je najbolj navdušil z edinstvenim pristopom pri reševanju zahtevnega izziva. Alja Horvat je poudarila: »Rešitve so res navdušile, a predvsem nam je bilo všeč, da smo lahko videle tudi prototipe izdelkov, ki so resnično zaživeli, ko so bili postilirani z oblačili.« Nina Jagodic pa je razložila, s čim jo prepričala zmagovalna kreacija: »Je sveža, izdelek je uporaben, sledi filozofiji trajnosti in je izredno lepo izdelan. Poleg tega pa je oblikovalka Zala Jenček stik s slovensko oblikovalsko tradicijo našla v elementih slovenske narodne noše.«

Prvič sodelovala na LJFW

Zala Jenček je študentka tretjega letnika dodiplomskega študija oblikovanja tekstilij in oblačil na naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. V redkih primerih, ko je ni mogoče najti v prostorih fakultete, je najverjetneje na drsališču ali pa se sprehaja po celjskih gozdnih poteh. »Trenutno me najbolj zabava oblikovanje kostumov za umetnostno drsanje, sicer pa v prostem času pogosto obiskujem second hand trgovine in počasi gradim svojo sanjsko garderobo pod čim manjšim vplivom hitre mode in potrošništva,« nam je povedala Zala Jelenček in dodala, da je svojo umetniško pot začela že na umetniški gimnaziji likovne smeri v Celju, a je natečaj Inspired by you zanjo nekakšen debut, saj je tokrat prvič sodelovala na dogodku LJFW ​ in predstavila svoj dizajn izven študijskih razstav in revij.

»K prijavi me je spodbudila Petja Zorec, mentorica oblikovanja oblačil na fakulteti, kjer so mi na pomoč priskočile tudi tehnične sodelavke in me podprle na poti k uresničitvi ideje,« je povedala sogovornica, ki meni, da se v Sloveniji na področju mode in oblikovanja čuti željo po razvijanju mladih talentov in diverzifikaciji oblikovalskih pristopov z mnogimi pobudami, kot je natečaj Inspired by you. »Kljub vsemu pa se mi zdi, da nam študijski urnik le redko dopušča, da se popolnoma posvetimo natečajem in zunanjim projektom,« je bila iskrena.

Kot že omenjeno, je mlada oblikovalka komisijo prepričala tudi z vnašanjem elementov narodne noše. »Tokrat me je navdušila slavonska narodna noša, natančneje noša iz kraja Bizovac, ki jo raziskujem za razvoj kolekcije za projekt YUFU, ki ga na fakulteti izvajamo v sodelovanju z revijo Maska,« je povedala in dodala, da ji je inspiracija tokrat ponujala zelo bogata izhodišča in vizualne reference, ki jih je začela med sabo mešati, prepozicionirati in sestavljati v nov izdelek, ki bi ostajal zvest duhu noše, njeni ornamentiki in ženstvenosti, hkrati pa mu dodala sodobno noto z iskanjem identitete osebe, ki bi ta izdelek uporabljala danes. »Barvna shema in materiali so se mi zdeli intuitivni, modro vezeni rišelje na krilih in predpasnikih noše je preprosto prečudovit in sem ga želela prenesti na ovratnik.«

Tudi sicer se Zala Jenček pogosto obrača k temam, ki vzbujajo občutje domačnosti. »Od malega so mi starši poskusili privzgojiti ljubezen do kulture in umetnosti, skozi kateri sem spoznavala slovensko kulturno dediščino in v sebi gradila narodno zavest, vendar pa sem istočasno vedno iskala ravnovesje med to toplino starinskega in pogledom v prihodnost, željo po prenovi tradicionalnih idej in koraku k bolj povezani družbi, ki ne izključuje manjšin.«

V Milano s sestro Brino

Poleg nagrade, pametnega telefona, si je kot zmagovalka prislužila še potovanje za dve osebi v Milano v Tednu mode in možnost predstavitve kolekcije/izdelkov/izdelka na Ljubljanskem tednu mode oktobra prihodnje leto, kar bo za mlado oblikovalko velika priložnost. »Predstavitev na Ljubljanskem tednu mode je edinstven znak zaupanja, saj bi s tem lahko stala na istem odru kot mnoga uveljavljena slovenska imena. Priznam, da že čutim težo želje po izpolnitvi pričakovanj vseh, ki so se odločili staviti name in moj dizajn.«

Glede potovanja v Milano pa se je simpatična sogovornica nasmehnila in odgovorila: »Takoj ko sem izvedela, da lahko s sabo v Milano peljem še nekoga, sem vedela, da bom povabila starejšo sestro Brino, ki je moja večna podpornica, 'agentka' in pajdašica v vsaki življenjski avanturi.«

Da veliko pričakujejo prav od mladih oblikovalcev, je potrdila tudi Melinda Rebrek, izvršna producentka Ljubljanskega tedna mode, ki poudarja, da z natečajem pri LJFW krepijo svojo zavezo k spodbujanju ustvarjalnosti in promociji na področju modnega oblikovanja. »Veseli me, da imamo partnerje, ki v modnem oblikovanju prepoznajo dodano vrednost in z nami soustvarjajo nove zgodbe. S tem projektom ponujamo priložnost mladim slovenskim kreativcem, ki so ponavadi izredno aktivni, a jim primanjkuje možnosti predstavitve svojih izdelkov. Ko pa njihove stvaritve ugledajo luč sveta, se marsikdaj pojavi ime, ki sije še dolgo. Ne nazadnje so na naših modnih brveh in prireditvah prvič zasijali tudi Janja Videc, Matic Veler in Anja Medle, če omenim le nekaj danes prepoznavnih imen iz sveta mode,« je še povedala Rebrekova, ki je prepričana, da so tudi tokrat našli kreativnega ustvarjalca, ki bo navdušil na modni brvi prihajajočega Ljubljanskega tedna mode.

Naslednji večji dogodek v organizaciji LJFW je načrtovan za prihodnjo jesen. Šlo bo za večdnevno dogajanje z modnimi revijami v novem Kreativnem središču Center Rog. V vmesnem času bo LJFW svoje poslanstvo uresničeval z manjšimi pobudami in sodelovanjem s partnerskimi organizacijami v regiji.