Očitno se evforija zaradi ženskega rokometa, povezanega z nedavnim EP v Sloveniji, ni preveč prenesla na klubsko raven. Dvorana Tivoli je bila le četrtinsko zasedena, delno tudi zaradi slabega vremena in termina tekme (začetek ob 14. uri), ki je bil primernejši za pozno nedeljsko kosilo kot rokomet. Za nameček je Krim doživel že peti poraz na sedmi evropski tekmi, znova pa je bila usodna stara bolezen – katastrofalen drugi polčas, ki žal postaja že »zaščitni znak« ekipe trenerja Dragana Adžića in je krimovke po polovici skupinskega dela potisnil že na sedmo (predzadnje) mesto v skupini.

Tretji medsebojni obračun (oba v lanski ligi prvakinj so dobile Danke: doma s 26:24, v Ljubljani s 24:19, ko so gostiteljice v prvem polčasu dosegle le pet golov) se je že v 22. minuti krepko nagnil na stran Krima, ki je povedel s kar plus sedem (13:6). Dvakratne zaporedne prvakinje Danske (2021, 2022), ki imajo deset tujk iz petih držav (pet Nizozemk, dve Norvežanki, po eno Švedinjo, Madžarko in Japonko), do takrat v dvorani pod Rožnikom niso imele »niti za burek«, zato je zadišalo po Krimovi drugi zaporedni evropski zmagi – prejšnjič proti Brestu (24:22) – in skupno tretji v tej sezoni.

A sledil je spet usodni drugi polčas, v katerem je Odense v 40. minuti najprej izenačil na 18:18, po zadnjem Krimovem vodstvu z 21:20 pa je sledil popoln razpad sistema Adžićeve čete. Njegove izbranke so v 13 (!) minutah dosegle le en gol, v tem času so jih dobile kar devet in semafor je v zadnji minuti kazal rekorden zaostanek sedmih golov (22:29) proti ekipi trenerja Ulrika Kirkelyja, ki je od leta 2020 drugič na klopi Odenseja, prvič pa je bil v klubu do leta 2017, ko je postal selektor ženske reprezentance Japonske. Njegov stanovski kolega Adžić je, kar žal prav tako postaja že črna tradicija, spet prevzel odgovornost za visok poraz, a jasno je, da bo treba začeti zmagovati, če želi Krim v osmino finala.

Od učbenika do poloma

Levoroka ostrostrelka Barbara Lazović si je s štirimi goli – vse je dosegla v prvem polčasu – skupaj s Tjašo Stanko in Jovanko Radičević delila prvo mesto med Krimovimi strelkami, a je bila to za Brežičanko slaba tolažba. »Ne najdem besed za to, kar se je zgodilo v drugem polčasu. Prvi polčas smo odigrale fenomenalno, v drugem pa se nismo znašle proti njihovi obrambi 5-1. Vedele smo, da nas čaka težka tekma, a takšnega padca si nikakor ne bi smele dovoliti,« je priznala Barbara Lazović. Njena soigralka Nina Žabjek je ocenila, da je bil prvi polčas za v učbenike, drugi polom, Lazovićeva pa je dodala: »Krepko moramo delati na psihološki ravni za igro v drugem polčasu. To se nam dogaja iz tekme v tekmo, kar zagotovo ni naključje. Žal ne najdem pravega odgovora na vprašanje, zakaj se to dogaja, niti ne najdem rešitve.«

Skupina A, 7. krog: Krim – Odense 23:29 (15:11), Banik – Kristiansand 21:43 (15:20), CSM Bukarešta – Ferencvaroš 30:24 (10:11), Bietigheim – Brest 25:25 (14:13), vrstni red: Kristiansand in Bukarešta po 11, Bietigheim 10, Odense 8, Ferencvaroš 7, Brest 5, Krim 4, Banik 0.