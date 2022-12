Francoska vrsta je v prvem polčasu prišla do prednosti, ko je zadel novi francoski strelski rekorder Olivier Giroud, toda tudi Poljaki so imeli svoje priložnosti in bi kaj lahko povedli v 38. minuti. V drugem polčasu je imela Francija bolj ali manj vse pod nadzorom, za nameček je v 74. in 90. minuti Kylian Mbappe oplemenitil prednost ter s četrtim in petim zadetkom v Katarju prevzel vodstvo na lestvici strelcev.

Francozi so odločneje začeli tekmo, v 13. minuti je prvič nevarneje meril Aurelien Tchouameni, v 17. pa Ousmane Dembele, na mestu pa je bil obakrat Wojciech Szczesny. V 21. minuti je od daleč poskusil poljski zvezdnik Robert Lewandowski in za malo zgrešil cilj.

Potem ko se je zdelo, da so Poljaki vendarle malce umirili Francoze, pa je imel Giroud v 29. minuti priložnost za vodstvo, a je zgrešil iz bližine. Po izenačeni predstavi in tudi nekaj poljskih polpriložnostih je Szczesny v 36. minuti obranil tudi poskus Mbappeja, so pa imeli v 38. minuti dotlej najlepše priložnosti na tekmi Poljaki.

Ti so v isti akciji v kazenskem prostoru zaporedoma sprožili tri strele, dva Piotr Zielinski, enkrat se je izkazal Hugo Lloris (s 142. tekmo se je izenačil z Lilianom Thuramom na vrhu francoske lestvice števila reprezentančnih nastopov), enkrat pa je obramba strel blokirala, zadnjega pa Jakub Kaminski, vendar je Raphael Varane žogo izbil z golove črte. Kaminski je neuspešno poskusil tudi v 45. minuti.

Vmes pa so v 44. minuti povedli Francozi. Po Mbappejevi podaji se je v kazenskem prostoru dobro znašel Giroud in dosegel svoj 52. gol v francoskem dresu ter tako postal rekorder. Doslej si je naslov najboljšega strelca delil s Thierryjem Henryjem.

V uvodu drugega dela so spet prevladovali Francozi, ki so prihajali do kazenskega prostora Poljakov, nato pa jim je vedno nekaj zmanjkalo, tudi Giroudu v 65. minuti, ko je iz bližine žogo poslal mimo vrat.

So pa izbranci Didierja Deschampsa unovčili nekaj več prostora, ki so ga puščali Poljaki ob jalovem poskusu izenačenja, v 74. minuti so izpeljali protinapad, Dembele je podal na levo stran do popolnoma osamljenega Mbappeja, ki je nameril in žogo s 15 metrov poslal pod prečko za 2:0. Isti igralec je znova udaril v 90. minuti, ko je s podobnega položaja žogo poslal v nasprotni zgornji kot poljskih vrat.

Tik pred koncem tekme so Poljaki po igranju z roko Dayota Upamecanoja dobili najstrožjo kazen, to je sprva zelo slabo izvedel Lewandowski, tako da je Lloris strel obranil, a je stopil s črte, tako da je poljski napadalec dobil novo priložnost, ki jo je unovčil za kozmetičen popravek izida.

V ponedeljek bosta v osmini finala tekmi Japonska - Hrvaška in Brazilija - Južna Koreja, v torek pa še Maroko - Španija in Portugalska - Švica. Četrtfinale sta si že v soboto zagotovili Nizozemska in Argentina.