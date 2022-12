Džez glasba zbuja nasprotujoča si čustva, nekateri jo ljubijo, spet drugi sovražijo. To je tudi razlog, da ameriška glasbenika Princa Lasho in Sonnyja Simmonsa poznajo le redki. Omenjena sta džezista z veliko začetnico, njun album Firebirds (Ognjene ptice), ki sta ga posnela leta 1967, pa so kritiki na glas hvalili. Mogoče je naključje ali pa tudi ne, toda v času snemanja albuma se je prav tako onkraj Luže rojevalo še nekaj novega, in sicer na štirih kolesih. Pri Pontiacu, ki je od nekdaj stavil na kupce z nekoliko globjimi žepi, so namreč predstavljali model firebird. Mišičast avto, ki je športnost potrjeval tudi s pogonom na zadnji kolesi, bil pa je direkten konkurent precej bolj znanemu fordu mustangu.

Prepoznaven je bil po obliki steklenice kokakole, ki jo je delil z bratrancem chevroletom camaro. Na voljo je bil kot kupe ali kabriolet, pri čemer je bila cena kupeja tedanjih 2666, kabrioleta 2903 dolarje, kar danes ustreza 22 in 25 tisočakom. Za pogon je bil v osnovi zadolžen 3,8-litrski šestvaljnik z močjo 165 konjev (123 kW), večina kupcev pa se je odločila za enega izmed treh osemvaljnikov; najmočnejši je zmogel kar 325 konjev (242 kW).

Stavka je skorajda ogrozila obstoj

Vodja oblikovalskega studia pri Pontiacu je bil William L. Porter, ki je veljal za avtomobilskega vizionarja. »Testni model firebirda smo naredili iz gline in pene na podlagi skic. Avto je imel okrogle linije in potencial, da je oblikovan podobno kot italijanski športni avtomobili, ki so tedaj utelešali najbolj modern dizajn. Osnovna razmerja celotnega paketa so bila odlična, zato sem vedel, da lahko zasnujemo avto, ki bo veliko obetal,« se začetkov dizajniranja firebirda spominja William L. Porter. Že po vsega treh letih je sledila prva prenova, ki je nekoliko spremenila zunanjo obliko in ukinila različico zgoraj brez. To so znova predstavili šele leta 1989. Pod obliko se je podpisal Bill Porter. Ob klasičnem firebirdu je bil na voljo tudi kot firebird esprit, firebird formula in firebird trans am. Leta 1972 je v podjetju prišlo do stavke, modela firebird in tudi camaro pa sta bila posledično blizu konca proizvodnje, a obstala. Različica trans am je bila ob ročnem na voljo tudi s samodejnim menjalnikom. Nove varnostne zahteve, v skladu s katerimi sta med drugim odbijača morala zdržati trk pri hitrosti 8 kilometrov na uro, so dvignile težo na zajetnih 1746 kilogramov, kar se je pokazalo pri zmogljivostih, avto pa je za prepoznavnost skrbel tudi z vlogo v seriji The Rockford Files. Pontiac je leta 1976 slavil abrahama, v spomin na ta dogodek pa so na salonu v Čikagu predstavili posebno različico v črni barvi karoserije in z dodatki v zlati barvi, ki je bila prepoznavna že od daleč. Prednji del je dobil štiri žaromete v obliki kvadrata. Vse bolj priljubljena je bila tudi rdeča barva karoserije. Z letom 1980 so bile okoljske zahteve vse strožje, zato so se odločili, da iz ponudbe odstranijo najbolj zmogljive motorje, obdržali so le 5-litrskega osemvaljnika z »vsega« 210 konji moči (155 kW), kar je bilo dovolj za maksimalnih 212 km/h. Skupne prodajne številke druge generacije so bile izjemne, in sicer kar 1,18 milijona enot.

Okolju bolj prijazen in aerodinamičen

Zaradi težav z dobavami in visokimi cenami goriva so morali prilagoditi tudi obliko tretje generacije, ki je bila z letom 1982 okolju bolj prijazna, lažja (kar 230 kilogramov od predhodnika) in bolj aerodinamična. Poigravali so se tudi z idejo pogona na prednji kolesi, a jo opustili. Kupcem so ponudili tudi štirivaljno različico, ki se je hvalila s povprečno porabo 6,9 litra na 100 prevoženih kilometrov. Črni firebird je nastopil tudi v seriji Knight Rider z igralcem Davidom Hasselhoffom na čelu in postal prepoznaven širom po svetu. Zadnji firebird se je predstavljal v četrti generaciji, ki je na cestah zdržala med letoma 1993 in 2002. Avto je imel tudi serijske zračne blazine, zavorni dodatek ABS in s servom podprt volanski obroč, motorji so bili šest- in osemvaljni, pri čemer je osnovni zmogel moč 160 konjev (119 kW). Dolžinska mera se je približala petim metrom in jih v različici trans am celo presegla, pri čemer se je teža kupeja gibala okoli tone in pol. Na merilcu hitrosti je bila prvič označena tudi meja 260 km/h. Uradno je firebird letnik 2002 imel maksimalno hitrost elektronsko omejeno na 257 km/h, pospešek do stotice je bil pet sekund.

Trans Am je bila med letoma 1969 in 2002 različica, ki je pri firebirdu poosebljala dobre vozne lastnosti, športno vzmetenje in veliko moč motorja. Praviloma je bila različica trans am vedno najdražji firebird. Avto je večkrat nastopil tudi na dirkah Daytone, kot uradni avto, ki narekuje hitrost. Lastnik treh trans amov je bil tudi holywoodski igralec Burt Reynolds, ki jih je zgolj pet mesecev pred svojo smrtjo leta 2018 prodal na dražbi. Zbiralec firebirdov je postal, ko se je z avtom seznanil v filmih Hooper in Smokey and the Bandit. Rdeče obarvanega letnik 1977 so prodali za 57.200 dolarjev, redkejšega 455 super duty za dobrih 100 tisočakov, različico, ki je leta 1980 kot uradni avto nastopila tudi na dirki Indianapolis, pa prav tako za 100.000 dolarjev.