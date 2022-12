Oba strokovnjaka sta se izognila najbolj perečim vprašanjem, kot so npr. zaščita slovenščine pred kulturno jezikovnim imperializmom, vzroki za osovraženost slovenščine v šolah, posilstvo otrok s tujim jezikom in človekove pravice itd. Ob ugotovitvi v eni zadnjih raziskav, da se mladi lažje izražajo v angleščini kot pa slovenščini, pa bi strokovnjaki – in še mnogi v Sloveniji – morali takoj poklicati številko 112, saj gre za nacionalno kulturno jezikovno katastrofo.

Sicer pa je v članku prvi omenjeni strokovnjak že pred leti povedal, da je jezikovno polje džungla, kjer pač zmaga večji in močnejši. In pika. In amen, bi lahko dodali za našo materinščino. Drugi strokovnjak pa trdi, da je družba brezbrižna do stroke, beri, da ne daje dovolj denarja za teoretične raziskave. Kaj pa če je obratno in je v resnici stroka brezbrižna do slovenščine? Ne do visoke kabinetne teorije in raziskav, pač pa do vsakodnevnega jezika. Kot dober primer naj spomnim na Jezikovno razsodišče, ki je pred leti postavljalo ogledalo naši brezbrižnosti – pa takrat še ni bilo zakona o javni rabi slovenščine.

Oba strokovnjaka sta mnenja, da slovenščina ni ogrožena, saj je državni jezik, je enakopravna v Evropski uniji, jo uporabljajo naše manjšine v sosednjih državah itd. Ampak že na sosednji strani časopisa je članek o slovenski manjšini v Avstriji z naslovom »Pozabljeni in nerazumljeni«, kar menda pove dovolj. V istem članku je omenjena tudi naša nova predsednica s prenagljeno izjavo, da je vse zgledno urejeno. Pa bi bilo bolje, če bi uporabila že ponarodelo izjavo bivšega predsednika »to mi deli, mišek!«.

Ampak članek se zaključuje z resnim pozivom, da naj prevzamemo osebno odgovornost za slovenščino in da naj bomo vzor. Zato lahko upravičeno pričakujemo, da bodo strokovnjaki stopili na ulico med ljudi, se ozrli okrog sebe, poslušali predvsem mlade, in bodo hitro opazili (ne)ogroženost slovenščine.

Janez Zadravec, Maribor