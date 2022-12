Mlada, 27-letna policistka iz Beograda je pred dnevi – kot že tolikokrat dotlej – prišla v službo, da bi sodržavljane varovala pred nepridipravi. A njen dan nikakor ni hotel iti načrtih. Ob vstopu na postajo so jo ustavili, ji odredili, naj sleče uniformo in obleče civilna oblačila, potem pa ji nataknili lisice ter jo odvedli na zaslišanje. Po pisanju srbskih medijev je bila redkobesedna, poklicala je le odvetnika. Je bila pa bolj zgovorna njena prijateljica, ki je na zaslišanju domnevno priznala, da prodaja svoje telo, obenem pa naj bi razkrila tudi, za koga z mlado policistko delata. Ta se bo obtožb zaradi prostitucije lahko branila s prostosti, skoraj gotovo pa bo že v kratkem izgubila službo.

Po poročanju srbskih časnikov je nad mladenkama bedela lokalna madame, ki jima je pomagala vstopiti v svet elitne prostitucije, s katero naj bi na noč zaslužili pravo malo bogastvo. S strankami sta se srečevali na luksuznih krajih, za svoje usluge v dragih hotelih in spa centrih pa jim mastno zaračunali. »Znesek je bil odvisen od stranke. Bogatim sta računali tudi do tisoč evrov na večer,« je za srbske medije razkril neimenovani vir, ki pa naj bi bil zelo blizu preiskavi. Dekleti naj bi se sicer redno gibali v visokih krogih, bili sta si blizu, celo nerazdružljivi. Delovali sta v paru, druga drugi sta iskali stranke, za nekatere pa poskrbeli tudi v tandemu. »Bilo ji je všeč, koliko je zaslužila. Mnogo več kot v javni službi. Prepričana je bila, da je ne bodo nikoli ujeli, na kraj pameti ji ni padlo, da njeni kolegi budno spremljajo vsak njen korak,« je za srbski Kurir še dodal dobro poučeni vir.

Partnerju lagala, da je čistilka

Policistko so vzeli »na piko«, ko so konec avgusta zakrožili eksplicitni posnetki, na katerih je na stranišču spolno zadovoljevala kolega, v garderobi policije simulirala oralni seks z banano, na spletu pa so se znašle še fotografije, na katerih je bila pomanjkljivo oblečena v družbi še ene ženske. Takrat so nadrejeni odredili nadzor in zagnali preiskavo. Poleg kariere se je 27-letnici zadnje tedne v prah sesulo tudi zasebno življenje. Po navedbah srbskih medijev se je v času izbruha škandala dobivala s kolegom z notranjega ministrstva, varala pa ga je s kolegom z ene od policijskih postaj. Prav on naj bi posnel prej omenjeni eksplicitni posnetek.

Svojemu partnerju je dolgo lagala, kako za dodaten denar čisti luksuzna stanovanja na elitni lokaciji v prestolnici. Na »popoldansko« delo jo je celo vozil, s seboj pa je, da ne bi česa posumil, nosila celo čistila in krpe. Ni vedel, da je postelje razmetavala, ne pa jih pospravljala. »Partnerju se je predstavljala kot pridno dekle, ki se bori za boljše življenje, za boljšo prihodnost, ljubimcu pa je obljubljala, kako bo zanj pustila svojega fanta. Ne enemu ne drugemu se ni svitalo, da se ukvarja s prostitucijo,« je za srbske medije povedal dobro obveščeni vir. Z dvojnim oziroma trojnim življenjem ji je uspelo žonglirati več mesecev. Njeno življenje se je v kaos spremenilo šele po objavi spornega posnetka.