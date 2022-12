V Johannesburgu zaradi nenadnih poplav umrlo več ljudi

V nenadnih poplavah, ki so sledile močnemu deževju, je v največjem mestu Južnoafriške republike Johannesburg umrlo devet ljudi, ki so se udeležili krsta ob reki Jukskei, so danes sporočile lokalne reševalne službe. Reševalci in gasilci še vedno iščejo pogrešane osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.