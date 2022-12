Potem ko je nevladna organizacija za zaščito človekovih pravic Safeguard Defenders septembra prvič razkrila obstoj 54 takšnih postaj, po poročanju ameriške mreže CNN zdaj trdi, da je našla dokaze, da Peking upravlja še 48 dodatnih policijskih postaj v tujini.

Novo poročilo se osredotoča na obseg mreže in preučuje vlogo, ki so jo imele skupne policijske pobude med Kitajsko in več evropskimi državami, vključno z Italijo, Hrvaško, Srbijo in Romunijo, pri poskusnem širjenju kitajskih postaj v tujini.

Poročilo po poročanju CNN navaja, da je omenjena nevladna organizacija identificirala štiri različne policijske enote kitajskega ministrstva za javno varnost, ki delujejo v najmanj 53 državah po vsem svetu, domnevno za pomoč izseljencem iz Kitajske.

Med novimi trditvami, ki jih je navedla skupina, je tudi, da so kitajskega državljana v vrnitev v domovino prisilili operativci, ki so delali pod krinko na kitajski policijski postaji v predmestju Pariza in bili izrecno rekrutirani v ta namen.

Nevladna organizacija ugotavlja, da Italija gosti 11 kitajskih policijskih postaj, med drugim v Benetkah in Pratu blizu Firenc. Italija, ki je od leta 2015 s Kitajsko podpisala vrsto dvostranskih varnostnih sporazumov, je ob razkritju domnevnih dejavnosti na svojih tleh večinoma molčala, poroča CNN.

Glede na videoposnetke, objavljene na kitajskih spletnih straneh, so se ene od slovesnosti v Rimu ob odprtju nove postaje leta 2018 udeležili italijanski policijski uradniki, kar dokazuje tesne vezi med policijskima silama v obeh državah, piše CNN.

Podobne sporazume o skupnih policijskih patruljah je Kitajska v letih 2018 in 2019 sklenila tudi s Hrvaško in Srbijo.

Po poročanju kitajskih medijev so bili kitajski policisti na skupni patrulji s hrvaškimi kolegi na ulicah glavnega mesta Zagreb opaženi že julija letos, piše CNN. Uradnik zagrebške policije, s katerim se je pogovarjal novinar kitajske tiskovne agencije Xinhua, je dejal, da so patrulje bistvene za "zaščito in privabljanje tujih turistov".

Reuters je leta 2019 poročal, da so se kitajski policisti pridružili srbskim policistom pri patruljiranju v Beogradu, da bi pomagali reševati težave, povezane s pritokom kitajskih turistov. Eden od srbskih policistov je opozoril, da Kitajci niso imeli pooblastil za izvajanje aretacij.

Peking je zanikal, da bi vodil neprijavljene policijske enote zunaj svojega ozemlja ter opozoril, da gre za nesprejemljivo blatenje Kitajske. V Pekingu trdijo, da gre za upravna središča, vzpostavljena za pomoč kitajskim izseljencem pri opravilih, kot je podaljšanje vozniškega dovoljenja. Kitajska tudi trdi, da so uradi odgovor na pandemijo covida-19, zaradi katere so številni državljani obtičali v drugih državah, med drugim poroča CNN.