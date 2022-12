Predstavniki 13 članic Opec pod vodstvom Rijada in njihovih desetih zaveznic pod vodstvom Moskve so se dogovorili, da bodo do konca leta 2023 ohranili oktobra sprejeto usmeritev o zmanjšanju črpanja črnega zlata za dva milijona sodov na dan, sta za AFP povedala dva udeleženca srečanja. To predstavlja približno dva odstotka svetovnega povpraševanja.

Opec+ je svojo oktobrsko odločitev o zmanjšanju opisal kot odločitev, »ki so jo vodili izključno tržni razlogi«, in dodal, da je bilo to »potrebno in pravilno ravnanje za stabilizacijo svetovnih naftnih trgov«, je navedeno v izjavi.

V zelo negotovem ozračju in na predvečer začetka veljavnosti novih sankcij proti ruski nafti so na ministrskem zasedanju članic Opec+ tudi sklenili, da bodo države pred novim pregledom proizvodnje ocenile vpliv novih zahodnih omejitev izvoza ruske nafte.

Špekulacije o izsledkih današnjega zasedanja Opeca+ so sicer na naftnih trgih minule dni povzročale velika nihanja cen, pa ne le zaradi dogajanja v Rusiji, temveč tudi zaradi razvoja dogodkov na Kitajskem. Tam namreč zaradi ničelne politike do covida-19 prihaja do strogih omejitev, kar se odraža tudi na upočasnjevanju rasti kitajskega gospodarstva in povpraševanja te države po nafti.

Naslednje tako celovito srečanje Opec+ je načrtovano za 4. junij 2023. »Sodelujoče države so ponovno izrazile pripravljenost, da se kadar koli sestanejo in po potrebi sprejmejo takojšnje dodatne ukrepe za obravnavo dogajanja na trgu ter podporo ravnovesju na naftnem trgu in njegovi stabilnosti,« je zapisano v izjavi po srečanju.