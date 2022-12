»Sovražnik še naprej napada osnovno infrastrukturo v državi. Trenutno je 507 krajev v osmih regijah naše države odrezanih od oskrbe z električno energijo,« je za ukrajinsko televizijo povedal Jenin.

Najbolj prizadeta je Harkovska regija s 112 odrezanimi vasmi. V regijah Doneck in Herson je odrezanih še 90 vasi, druge pa v regijah Mikolajiv, Zaporožje in Lugansk, je še dejal.

Zaradi ponavljajočih se vsakodnevnih prekinitev dobave električne energije je na milijone ljudi ostalo brez ogrevanja in razsvetljave, temperature pa so se v zadnjih dneh spustile pod ledišče. Ukrajinske oblasti so v soboto ponovno pozvale civiliste, naj kljub razmeram ne obupajo.

Zasebni ukrajinski energetski operater DTEK je medtem v četrtek sporočil, da je skoraj polovica ukrajinskega električnega omrežja še vedno poškodovana, potem ko je Rusija oktobra po nizu ponižujočih vojaških porazov na terenu začela napadati ukrajinske energetske objekte.

Možnost novih ruskih napadov na ukrajinsko energetsko omrežje zbuja strahove, da bo zima za civilno prebivalstvo še posebej težka in da grozi nov val beguncev iz Ukrajine, poroča AFP.