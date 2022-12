»Ni besed, s katerimi bi se lahko zahvalil za tako veliko priznanje, kot je upokojitev dresa s številko 11. Ko preživiš 60 let v Crveni Zvezdi in potem dobiš priznanje, moraš biti res srečen in zadovoljen,« je na seji skupščine kluba dejal Džajić.

Dres s številko 11 bodo upokojili po koncu sezone 2022/23. Ganec Osman Bukari bo tako zadnji igralec, ki bo nosil številko 11 za klub iz srbske prestolnice.

Džajić je za srbskega velikana odigral 590 tekem in dosegel 287 zadetkov. Zdaj 76-letni legendarni napadalec je večino svoje kariere preživel v Beogradu, kjer je debitiral leta 1961 pri 15 letih. Športno pot je sklenil leta 1978. Po tem je opravljal tudi delo športnega direktorja Crvene Zvezde.