Nacionalna meteorološka služba Senamhi je sušo označila za eno najhujših v zadnjega pol stoletja, ki jo je še poslabšal vremenski pojav La Nina v osrednjem delu Tihega oceana. »November 2022 je bil na različnih vremenskih postajah v andski regiji eden najbolj sušnih mesecev v zadnjih 58 letih,« so sporočili.

Vlada je zaradi neposredne nevarnosti zaradi pomanjkanja vode v provincah Arequipa in Puno razglasila izredne razmere. V andskih zaselkih avtohtonih skupin je prišlo do velike izgube pridelkov in čred živine. Po poročilih lokalnih medijev je letos poginilo na stotine alpak.

Plitva jezera so se izsušila in ostale so le razpršene lužice, kot v primeru lagune Parihuanas v bližini Lagunillasa. V sosednjem okrožju Santa Lucia je laguna Collpacocha popolnoma izginila, ostalo je le razpokano blatno dno jezera.

Veterinar in strokovnjak za lame in alpake Carlos Pacheco je dejal, da bi se v najslabšem primeru suša nadaljevala. »Živali imajo že zdaj premajhno telesno težo, pa tudi paše ni,« je še dejal.

Na visoki nadmorski višini v Andih se lahko temperature spustijo do minus 20 stopinj Celzija in povzročijo množične pogine ovac in alpak, ki so ključnega pomena za preživetje prebivalcev v gorskih vasicah.

Pozimi leta 2015 je v Peruju zaradi hudega mraza in suše poginilo približno 170.000 alpak, še poroča AFP.