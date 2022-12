Po ocenah znanstvenikov, ki sodelujejo v raziskovalnem projektu programa ameriške vesoljske agencije za varnost preskrbe s hrano in kmetijstvo Nasa Harvest, so kmetje letos na ukrajinskem ozemlju skupaj pridelali približno 26,6 milijona ton pšenice, kar je bistveno več od pričakovanj.

To je sicer manj od lanske rekordne letine, ki je znašala 33 milijonov ton, vendar je blizu petletnega povprečja, ki znaša 27,9 milijona ton. Vendar Ukrajina zaradi vojne ni imela dostopa do 22 odstotkov te pšenice v vzhodnem delu države.

Skupno je bilo s polj, ki niso bila pod ukrajinskim nadzorom, požeto približno 88 odstotkov posajene pšenice. Polja, ki so ostala nepožeta, so bila večinoma ob frontni črti, je v petek navedla agencija. Ukrajinski kmetje so po celotni državi poželi 94 odstotkov pridelka, kaže analiza agencije.

Nasa Harvest za raziskavo skupaj z več partnerskimi ustanovami uporablja satelitske podatke in modeliranje.

V prvih dneh ruske invazije na Ukrajino so strokovnjaki za prehransko varnost opozarjali, ali bodo ukrajinski kmetje sploh lahko poželi pšenico in ječmen, ki so ju posadili prejšnjo jesen, je zapisano v sporočilu Nasa Harvest. Skrbelo jih je tudi, da bi zmanjšan izvoz žita iz Ukrajine lahko povzročil pretrese na svetovnih trgih in povzročil pomanjkanje hrane na oddaljenih celinah.