Izbranke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića na klopi slovenskih prvakinj so trenutno na šestem mestu v osemčlanski skupini A. V dosedanjih šestih tekmah so zbrale štiri točke, potem ko so premagale tekmice iz češkega Mosta in francoskega Bresta.

Na vrhu so nemški Bietigheim, norveški Vipers Kristiansand in romunska Bukarešta z devetimi točkami, madžarski Ferencvaros je zbral sedem, Odense šest, Krim in Brest imata po štiri, Banik iz Mosta pa je brez točk.

Ljubljanska ekipa se je z Odensejem pomerila že v minuli sezoni. Na obeh tekmah je ostala praznih rok, na Danskem je klonila s 24:26, v Sloveniji pa z 19:24.