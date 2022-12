Najbolj obiskana tekma na letošnjem SP je bil boj Argentine in Mehike, ki si ga je na stadionu Lusail ogledalo 88.966 navijačev.

Pred štirimi leti v Rusiji si je prvi del tekmovanja ogledalo 2,17 milijona ljubiteljev nogometa.

»Razplet skupinskega dela tekmovanja je pokazal, kako je vse več držav našlo orodja, da se pripravijo na najvišji ravni. To je rezultat dobre priprave in temeljite analize nasprotnika, kar kaže na enakopravne možnosti pri dostopu do tehnologije. In prav to je v skladu s prizadevanji Fife, da se poveča konkurenčnost na globalni ravni,« je Fifa povzela svojega vodjo za globalni razvoj Arsena Wengerja.

Več kot milijon ljudi je obiskalo tudi navijaško cono v parku Al Bidda Parku. Egipčan Haytham Mohtar pa je bil izbran za milijontega navijača in dobil dve vstopnici za ogled finala 18. decembra.

Cono, kjer poteka takoimenovani Fan Festival, na dan povprečno obišče po 70.000 ljudi. Na 145.000 kvadratnih metrih si navijači na velikih ekranih lahko ogledajo vse tekme s SP, ob tem pa jim je na voljo tudi vrsta drugih zabavnih vsebin ter bogat glasbeni program z zvezdniki svetovnega formata.

Zanimiv je tudi podatek, da sta Doha Metro in Lusail Tram v času SP že zabeležila prevoz 9,19 milijona potnikov oziroma več kot 707.000 dnevno.

Iz Fife so sporočili še, da je največ tujih navijačev na SP iz Savdske Arabije, Indije, ZDA, Velike Britanije in Mehike.