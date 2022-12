Francozi so eni tistih, ki so, čeprav so pred SP ostali brez številnih ključnih nogometašev, upravičili naziv enega glavnih favoritov za končno zmago. Resda jim je spodrsnilo na zadnji tekmi skupine proti Tuniziji, toda pred tem so si na čelu z uigranim napadalnim triom Antonie Griezmann-Kylian Mbappe - Olivier Giroud priigrali dovolj točk za prvo mesto v skupini.

Poljaki, ki so na 16 medsebojnih tekmah Francijo premagali le trikrat, so na drugi strani bolj ali manj razočarali v skupinskem delu in si drugo mesto za Argentino zagotovili zaradi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih v primerjavi z Mehiko. Toda vratar Wojciech Szczesny blesti na tem SP, ko pa je za nameček v napadu Robert Lewandowski, Poljakov ne gre predčasno odpisati.

V dvoboju Anglije in Senegala je na papirju favorit jasen. Angleški navijači ob napovedovanju razpleta prvenstva vse bolj pogumno svoje ljubljence uvrščajo vsaj v finale. Selektor Gareth Southgate ima širok kader, nekaj tistega, kar so si njihovi privrženi želeli videti, so tudi pokazali, posebej ob zanesljivih zmagah nad Iranom in Walesom. Ob Nizozemski in Maroku so bili tudi edini neporaženi v skupinskem delu.

Senegal je svoj cilj s prebojem v osmino finala že izpolnil, vendar pokazal, da je tudi brez poškodovanega prvega zvezdnika Sadia Maneja spoštovanja vredna vrsta. Svoje delo v skupini je afriški prvak opravil z zmagama proti Katarju in Ekvadorju, prehitela ga je le Nizozemska. Ta je že v četrtfinalu po sobotni zmagi nad ZDA in se bo za polfinale merila z Argentino, ki je z 2:1 odpravila Avstralijo.

V ponedeljek bodo v osmini finala igrale Japonska in Hrvaška ter Brazilija in Južna Koreja, v torek pa bodo mesto v četrtfinalu iskali še Maroko in Španija ter Portugalska in Švica.