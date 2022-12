V Zagrebu so minuli konec tedna zabeležili 9988 prihodov in 21.744 nočitev, kar je 72 odstotkov več prihodov in 61 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani ter pet odstotkov manj kot v predpandemijskem letu 2019.

Pri Turistični skupnosti mesta Zagreb (TZGZ) so decembra lani zabeležili 161.000 turističnih nočitev, kar je bilo 257 odstotkov več kot leta 2020 in za 64 odstotkov več kot rekordnega leta 2019.

Poleg domačih gostov so k nočitvam v Zagrebu po podatkih TZGZ v prvem adventnem vikendu letos največ prispevali gosti iz Bosne in Hercegovine, Nemčije, Slovenije, Italije in Avstrije.

V Zagrebu je bilo zaradi povečanega obiska že minuli konec tedna težko najti dvoposteljno sobo ali apartma za dve osebi za manj kot 100 do 120 evrov na noč, cene nočitev v najboljših hotelih pa dosegajo tudi do 400 evrov na noč, piše hrvaški časnik Poslovni dnevnik.

Podatki spletne platforme Booking so v petek za zadnji teden letošnjega leta kazali 85-odstotno zasedenost, na silvestrovo pa več kot 90-odstotno.

Advent v Zagrebu se je sicer začel 26. novembra in bo trajal do 7. januarja. Poteka na 20 lokacijah in bo med drugim ponudil več kot sto koncertov. Na Trg kralja Tomislava se je vrnilo drsališče, v živalskem vrtu potekajo tudi delavnice za otroke, na več lokacijah v središču mesta pa je mogoče najti bogato gurmansko ponudbo.

Obiskovalci adventa imajo na voljo brezplačne obmestne vožnje z vlakom, letalska družba Turkish Airlines pa v tem času ponuja 15-odstotne popuste za vse lete v Zagreb.