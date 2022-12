Čeprav se med strelce tokrat ni vpisal Cody Gakpo, ki je pred tem z zadetki na treh zaporednih tekmah na SP postal četrti Nizozemec s takšnim dosežkom po Johanu Neeskensu, Dennisu Bergkampu in Wesleyju Sneijderju, so izbranci Louisa van Gaala po letu 2014 spet v četrtfinalu mundiala.

Levji delež posla so opravili že v prvem polčasu, ko sta zadela Memphis Depay in Daley Blind. Podajalec pri obeh zadetkih Denzel Dumfries, ki je dobro predstavo kronal še z zadetkom za 3:1. Američani, ki so iskali svoj prvi četrtfinale po 2002, so bili v večjem delu obračuna premalo konkretni za obstanek v Katarju.

Američani bi sicer lahko povedli v tretji minuti, ko se je pred Andriesom Noppertom znašel Christian Pulisic, toda nizozemski vratar dobro posredoval in preprečil vodstvo. Odgovor Nizozemcev je bil hiter, v deseti minuti so izpeljali dolgo akcijo, ki jo je s 13, 14 metrov z nizkim strelom učinkovito končal Depay.

Da je šlo pri zadetku za posebno akcijo, potrjuje podatek Opte, da so v gradnji tega napada Nizozemci izvedli 20 zaporednih podaj, kar je največ za nizozemske zadetke na SP, odkar so leta 1966 začeli beležiti tovrstne podatke.

Obenem pa je Depay postal drugi strelec v zgodovini Nizozemske, dosegel je svoj 43. gol. Enega manj ima zdaj Klaas-Jan Huntelaar, vodi pa Robin van Persie s 50.

Po zatišju, kar zadeva nevarne akcije, so v 43. minuti znova zagrozili Američani, Tim Weah je sprožil, Noppert pa znova dobro posredoval. Tako kot v uvodu tekme pa so zatem spet udarili Nizozemci.

Ti so spet izigrali ameriško obrambo, še drugo podajo Dumfriesa z desne strani je z 12 metrov izkoristil Blind za 2:0 ter pri 32 letih in 269 dneh postal drugi najstarejši nizozemski strelec na mundialih po Giovanniju van Bronckhorstu (35 let in 121 dni).

Američani so imeli v 49. minuti po kotu priložnost za zmanjšanje zaostanka, vendar je na koncu Gakpo žogo odbil pred golovo črto. Američani so tudi sicer pričakovano zaigrali nekoliko konkretneje, toda Depay je v 61. minuti na drugi strani prisilil Matta Turnerja k posredovanju.

Tudi sicer so Nizozemci takrat nadzorovali potek tekme, imeli tudi še nekaj priložnosti, so si pa v 75. minuti privoščili veliko napako v obrambi, a te ni izkoristil Haji Wright. Toda slednji se je odkupil v 76. minuti, ko je po podaji z desne strani s precej sreče žogo dvignil čez Nopperta za 1:2.

To je dodatno dvignilo prebujene Američane, ki pa jih je hitro umiril eden igralcev tekme Dumfries, ko je z nogo iz prve unovčil Blindovo podajo z leve strani za 3:1.

V nedeljo bosta tekmi osmine finala Francija - Poljska ter Anglija - Senegal, v ponedeljek Japonska - Hrvaška in Brazilija - Južna Koreja, v torek pa še Maroko - Španija in Portugalska - Švica.