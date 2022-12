Novo oporišče v obliki črke U je blizu središča mesta, na njegovi strehi pa je videti rdečo, belo in modro zvezdo ruske vojske in napis Za prebivalce Mariupolja, poroča britanski BBC.

Ruska vojska je ob stalnem topniškem obstreljevanju mesto zasedla maja po treh mesecih obleganja, tako da je večinoma v ruševinah. Po ocenah ukrajinskih oblasti je bilo v ruskem bombardiranju uničeno 90 odstotkov mestne infrastrukture, nove satelitske fotografije pa nakazujejo, da so Rusi začeli rušiti stanovanjska poslopja, ki jih ni mogoče popraviti. Videti je tudi velike količine gradbenega materiala v glavnem nakupovalnem središču.

Po ocenah Kijeva je bilo v obstreljevanju ubitih okoli 25.000 civilistov. Združeni narodi so potrdili smrt 1348 civilistov, a pri tem izpostavili, da je bilo smrtnih žrtev »več tisoč več«.

Na novih fotografijah je tudi videti, da so ruski okupatorji razširili pokopališče. Po poročanju medijev naj bi ruski vojaki odstranjevali trupla žrtev iz porušenih poslopij in jih pokopavali na pokopališču. Analiza fotografije iz novembra je pokazala, da je na pokopališču 1500 novih grobov.

Nove fotografije je Maxar objavil v času, ko poročajo, da Rusi v Mariupolju počasi utrjujejo obrambne položaje, medtem ko mesto vse bolj ogroža ukrajinska protiofenziva na jugu in vzhodu Ukrajine.

Novembra so predstavniki britanskega obrambnega ministrstva povedali, da ruska vojska v dveh obratih v mestu proizvaja veliko betonskih blokov, ki so namenjeni za upočasnjevanje napredovanja sovražnikovih oklepnikov in drugih vozil.

Mariupolj, ki leži na jugu Ukrajine blizu meje z Rusijo, je za Moskvo strateškega pomena, saj je del »kopenskega mostu«, ki povezuje Rusijo z ukrajinskim polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila že leta 2014.