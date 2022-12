Novela bo, kot navajajo na ministrstvu, NPU omogočila večjo samostojnost.

V javnosti in medijih so se sicer v zadnjih dneh pojavili namigi, da notranja ministrica Tatjana Bobnar uživa vse manj zaupanja premierja Roberta Goloba, ker naj bi prepočasi odpravljala posledice domnevnih političnih posegov prejšnje vlade v policijo, med drugim v NPU.

Na notranjem ministrstvu ob tem zatrjujejo, da ima NPU že zdaj vse možnosti za delo, kot jih je imel pred 2020. »Julija je bila namreč sprejeta sprememba zakona o organiziranosti in delu v policiji (civilna iniciativa), ki je odpravila škodljive spremembe, ki jih je uvedla predhodna vlada,« so zapisali v izjavi.

V petkovi izjavi, dani po tistem, ko je vlada v četrtek Boštjana Lindava znova imenovala »zgolj« za v. d. generalnega direktorja policije, kar so nekateri ocenili kot nezaupanje premierja v njeno delo, je sicer Bobnarjeva poudarila, da Lindav uživa njeno polno zaupanje. Ob tem je izpostavila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Na tem bo vztrajala, je zatrdila in spomnila na predvolilne obljube vladne koalicije.

V današnji krajši izjavi za javnost so jo posredno podprli tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer so zapisali, da podpirajo prizadevanja za strokovno in zakonito delo ministrstva za notranje zadeve in policije. »Nasprotujemo vsakemu političnemu vmešavanju v delo represivnih organov, saj to predstavlja grožnjo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavini prava. Opozarjamo tudi na nedopustnost samovoljnega sklicevanja nosilcev politične moči na pričakovanja in zahteve 'protestniške'civilne družbe. Za varstvo demokratične in pravne države, ki bo na temelju zakonitega, transparentnega in strokovnega delovanja zagotavljala enake pravice za vse, smo si pri Pravni mreži prizadevali pod prejšnjo oblastjo in si bomo tudi v prihodnje,« so zapisali.