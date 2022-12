Gostinci imajo šotor, drsališče šele januarja

Da poslovanje v času veselega decembra ne bi bilo podvrženo muham slabega vremena, so si gostinci na Pogačarjevem trgu ob soglasju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice postavili šotor. Kulturnovarstveniki pa nad šotorom, ki zakriva poglede na kulturno dediščino, niso navdušeni. Sredi januarja bo sejemske in gostinske hišice na Pogačarjevem trgu zamenjalo drsališče.