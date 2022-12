Norveška, Nemčija, Švedska in Francija po pričakovanjih obvladujejo novo sezono biatlonskega svetovnega pokala. Tekmovalci iz teh držav so na tekmi v Kontiolahtiju na Finskem zasedli prvih 15. mest, sledi mladi Švicar Niklas Hartweg, ki je bil hiter že na prvi tekmi, za njim pa še po en Nemec in Norvežan.

Vnovič vse kaže, da se oblikujeta dve jakostni skupini, pri čemer je razveseljivo, da so se Norvežanom skupaj s Francozi kot ekipa letos približali še Švedi in Nemci, ki so v zadnjih sezonah izstopali s posamezniki.

Razred zase v Kontiolahtiju je bil prvi favorit sezone in štirikratni olimpijski prvak iz Pekinga Johannes Thingnes Boe, ki je kljub zgrešenemu strelu za 10 sekund ugnal rojaka Sturlo Holma Laegreida in za 28,8 Nemca Romana Reesa, ki sta streljala brezhibno.

Slovenski izkupiček je slabši od pričakovanj. Vnovič je bil najboljši Jakov Fak na 21. mestu z zaostankom 1:31 minute, a je zgrešil dve tarči, z enim kazenskim krogom bi se boril za želeno deseterico.

»Danes je bil tekaški nastop precej boljši od strelskega. Upam, da bom jutri bolj zanesljiv in bom malce bolj sproščen. Tekaško mislim, da sem trenutno zelo dober, le malce bolj umirjen in sproščen moram biti na strelišču. Zelo dobra novica za tekmovalca je tudi to, da sem imel zadnji krog četrti ali peti tekaški čas, kar je zelo spodbudno in dober občutek. Če jutri še boljše streljam, se ni treba bati za dober rezultat,« je po tekmi za -SZS povedal Fak.

Mlademu Alexu Cisarju je koncentracija na strelišču popustila le enkrat, po drugem streljanju je bil še 30., nato pa v zadnjem krogu v smučini v primerjavi z Boejem izgubil 43 sekund in zdrsnil na 38. mesto. Z drugimi točlkami v karieri je vseeno lahko zadovoljen,.

Na nedeljsko zasledovanje sta se uvrstila še Lovro Planko in Anton Vidmar na 46. in 48. mestu. Razočaral pa je Rok Tršan, ki je v četrtek prikazal izjemno formo v štafeti, danes pa na isti razdalji ni našel ritma in kljub le enemu zgrešenemu strelu je bil 73. V zadnjem krogu je njegov zaostanek zrasel več kot minuto.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Boe, pritekel si je že 56. zmago v karieri, za točko prehitel Šveda Martina Ponsiluomo, ki je bil danes 13. Fak je na 22. mestu.

Popoldan bo na sporedu še ženski sprint s Polono in Živo Klemenčič. V Idre Fjallu pa so dekleta s pokalom IBU že opravila. Lena Repinc je zasedla 21. mesto, Anamarija Lampič 32. in Klara Vindišar 52. Posebej izstopa Lampičeva, ki je na prvih dveh streljanjih zgrešila dve tarči, na zadnjem strelskem postanku pa vseh pet. Z ničlo bi zmagala.