Eva Urevc je bila v kvalifikacijah, v katerih je bila najboljša Ribom, 16. (+5,23) in se je kot edina iz slovenske reprezentance vrstila v izločilne boje. Anja Mandeljc je bila med 54 uvrščenimi 49. (+17,20) in je izpadla, kot tudi Miha Šimenc na 41. mestu (+10,15) in Vili Črv na 44. (+10,15) med 66 uvrščenimi tekači, med katerimi je bil najboljši Klaebo.

Eva Urevc je nato v četrtfinalu tekla v zadnji, peti skupini, ki je bila najbolj izenačena, najboljša v kvalifikacijah je bila 12. Urevc je bila ves čas na četrtem ali tretjem mestu, na slednjem je tudi prišla v cilj.

S tem se ni avtomatično uvrstila v polfinale, v skupini je bila za drugo mesto prepočasna za 0,51 sekunde, da bi se v nadaljevanje prebila kot srečna poraženka. pa je bil njen skupni čas prepočasen. Od tega cilja jo je ločilo 25 stotink.

"Glede na to, da se mi zadnja dva sprinta v Bietostoelnu in v Ruki nista posrečila, je bilo danes precej boljše. Včeraj sem si rekla, da grem korak za korakom. Kvalifikacije so bile solidne. Izločilne boje sem taktično oddelala zelo dobro, morda se mi na koncu ni izšlo po mojih pričakovanjih, a to se dogaja v sprintih. Včasih so stotinke na tvoji strani, včasih pa niso in danes pač niso bile. Zdi pa se mi, da s tekmam pridobivam pravo samozavest. Iz tekme v tekmo in z rezultati se bo ta samozavest dvignila, zagotovo pa se ne bom zadovoljila s 14. mestom," je povedala najboljša Slovenka.

V finalu najboljše šesterice je med tremi Švedinjami zmagala Ribom, druga je bila Maja Dahlqvist s 17 stotinkami zaostanka, tretja pa Norvežanka Tiril Udnes Weng (+1,11). Američanka Jessie Diggins, ki je bila prva v petek na razdalji, se je skušala vplesti v boj za stopničke, a se je od njih poslovila že pred ciljno ravnino in končala četrta z 2,24 sekundami zaostanka za zmagovalko.

Branilec velikega kristalnega globusa Klaebo je dobil prve tri tekme sezone v Ruki prejšnji teden, v petek pa v Lillehammerju ni nastopil, ker je bil nekoliko bolan. A je v finalu sprinta izjemno pospešil v zaključku in imel že v zadnjem zavoju nedosegljivo prednost. Tako je lahko na koncu popustil in ga Italijan Federico Pellegrino ni mogel ogroziti, zaostal je 75 stotink, tretji je bil drugi Norvežan Even Northug (+1,23).

V nedeljo bosta na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 še tekmi na 20 km s skupinskim startom. "Vedno tekmuješ na rezultat. Jutrišnje tekme tudi ne bom vzela kot trening. Zagotovo pa nekih pričakovanj nimam, prepuščam se sami tekmi, počutju. Videli bomo, kako sveža bom," je napovedala Urevc.