Kot je po srečanju razkril Macron, je Musk potrdil sodelovanje Twitterja v pobudi Christchurch Call. To sta leta 2019 po terorističnih napadih v Christchurchu na Novi Zelandiji vzpostavila francoski predsednik in novozelandska premierka Jacinda Ardern. Pobuda združuje svetovne voditelje in tehnološke velikane, kot so Facebook, YouTube in Google, v boju proti terorističnim in ekstremističnim vsebinam na spletu.

Macron je še povedal, da je z Muskom govoril tudi o temah, kot so »transparentne uporabniške politike, bistvena krepitev moderiranja vsebin in zaščita svobode govora««. Kot je ocenil francoski predsednik, mora Twitter še veliko narediti na tem, da bo svoje ravnanje uskladil s pravili EU na tem področju.

Odkar je Musk prevzel Twitter, se krepi bojazen, da se bodo na tej spletni družbeni platformi še bolj razširili sovražni govor in zlorabe. Musk namreč samega sebe označuje za »absolutista svobode govora«, takoj po prevzemu pa je odpustil velik del zaposlenih pri Twitterju, od glavnih direktorjev do uslužbencev, zadolženih za moderiranje vsebin.

Francoski predsednik je sicer na zadnji, tretji dan svojega obiska v ZDA obiskal še mesto New Orleans, ki velja za nekakšen simbol ameriško-francoskih zgodovinskih vezi. S soprogo Brigitte ju je ob prihodu pozdravila džez glasba, nato pa sta se sprehodila po barvitih ulicah Francoske četrti.

Predsednik se je med drugim sestal s tamkajšnjimi politiki, pa tudi lokalnimi umetniki in vidnimi kulturniki. Spomnil se je tudi žrtev orkana Katrina, ki je na območju New Orleansa leta 2005 terjal več kot 1800 življenj in povzročil milijardno škodo.