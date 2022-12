Že danes ob 18.30 bo ekipa Dallas Mavericks Luke Dončića gostovala v New Yorku pri Knicks.

V San Franciscu je bil za prvake Jordan Poole, ki je vstopil s klopi, prvi strelec s 30 točkami, od tega sedmimi trojkami. Nikola Vučević je za Chicago zbral 23 točk in 11 skokov.

V Atlanti je Dejounte Murray vpisal 34 točk, novinec A.J. Griffin pa je izenačil osebni rekord s 24 točkami. Za Denver je dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokič v prvem polčasu zadel le štiri točke, tekmo pa končal s 24 koši, 10 skoki in osmimi podajami.

Vodilni ekipi vzhodnega dela in tudi celotne lige sta izgubili. V Bostonu so vodilne Celtics po podaljšku s 120:116 ugnali Miami Heat, tudi Milwaukee Bucks, ki so drugi, so izgubil doma, Los Angeles Lakers so zmagali s 133:129. Izgubila je tudi vodilna ekipa zahodnega dela in tretja v ligi, prav tako na domačem parketu, igralce Phoenix Suns so premagali Houston Rockets s 122:121.

LeBron James in Anthony Davis s 44 točkami in 10 skoki sta vodila Lakers do zmage po hudem boju, v katerem je James dosegel 28 točk in 11 podaj ter na večni lestvici podajalcev lige na šestem mestu prehitel legendarnega Magic Johnsona, ki je prav tako igral za Lakers in zbral 10.141 podaj. James jih ima sedaj 10.144, na čelu je John Stockton (15.806). Grk Giannis Antetokounmpo je dosegel 40 točk, 28 pa Jrue Holiday za Bucks, ki pa so zgrešili zadnji trojki, poslednjo prav Holiday.

V Bostonu se je po sedmih tekmah prisilnega premora zaradi poškodbe v igro vrnil zvezdnik Miamija Jimmy Butler in pripomogel k zmagi nad Celtics, ki so po desetih domačih zmagah v nizu prvič izgubili. Jalen Brown je s 37 točkami vodil goste v napadu in je z izjemno trojko izsilil podaljške, v katerih je uspel z moštvom tekmo pripeljati do zmage, ko sta v zaključku zadela Bam Adebayo - dva prosta meta in Butler po skoku za dve točki.

Za Houston je Jalen Green zadel 20 od 30 točk v tretji četrtini, ko je njegova ekipa nadoknadila 16 točk zaostanka v dvoboju s Phoenix Suns. Green je s prostima metoma nato 28,8 sekunde pred koncem Rockets popeljal v vodstvo, igralci Suns pa so v zadnjih 19 sekundah zgrešili kar štiri mete, zadnjega ob zvoku sirene Devin Booker, ki je sicer nanizal 41 točk.