Alpska smučarska sezona v hitrih disciplinah za ženske se je začela tudi po slovenskih notah. Ilka Štuhec (na fotografiji) je namreč na uvodni preizkušnji sezone v Lake Louisu pri minus 26 stopinjah Celzija zasedla peto mesto. Mariborčanka se je med najboljše uvrstila z visoko startno številko 28, blestela pa je predvsem v drugem delu proge, ko je bila celo hitrejša od zmagovalke Sofie Goggia. Štajerka je na prizorišču, kjer je pred šestimi leti dosegla svoji prvi zmagi svetovnega pokala, potrdila odlične čase s treningov ter potrdila, da se dobro znajde na novih smučeh proizvajalca Kästle.

Najhitrejše tri alpske smučarke so bile danes razred zase. Sofia Goggia je prevzela vodstvo s startno številko 9. Olimpijska smukaška prvakinja, Švicarka Corinne Suter je za Italijanko zaostala le za štiri stotinke, Avstrijka Cornelia Hüter pa za šest stotink. Pred najhitrejšo Slovenko na smučeh se je uvrstila še Avstrijka Mirjan Puchner. Zanimivo je, da so se na prvih dvanajst mest uvrstile alpske smučarke iz alpskih držav, najhitrejša predstavnica preostalega sveta pa je bila Američanka Isabella Wright na 13. mestu. Po poškodbi se je uspešno vrnila na smukaško progo Američanka Breezy Johnson, ki je zasedla 16. mesto.

Smuk za moške v Beaver Creeku je zaradi slabe vidljivosti in močnega vetra danes odpadel. V tej sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju je bila to že neverjetna deveta odpoved od predvidenih sedemnajstih tekem. Spomnimo, da je v Söldnu zaradi slabega vremena odpadel uvodni veleslalom sezone, zaradi pomanjkanja snega so sledile odpovedi štirih tekem v hitrih disciplinah na novem prizorišču v Zermattu in Cervinii, sredi novembra sta prav tako zaradi pomanjkanja snega odpadli paralelni veleslalomski preizkušnji v Lechu, prejšnji konec tedna pa je odpadel moški smuk v Lake Louisu.

V Severni Ameriki se jutri in v nedeljo obetata pestra tekmovalna dneva. Moški naj bi se jutri na progi Ptic roparic, eni najatraktivnejših prog na svetu, v Beaver Creeku pomerili v smuku (ob 18. uri), v nedeljo pa v superveleslalomu (ob 18. uri). Ženske bodo jutriv Lake Louisu tekmovale še na enem smuku (ob 20.30), v nedeljo pa v superveleslalomu (ob 19. uri).