Skozi vikend se bo veljalo prebiti s štirimi tekmami prvega izločilnega kroga na SP. Najprej v soboto Nizozemska proti ZDA. Na tiho, z nekaj sreče in zgolj z enim polkiksom proti Ekvadorju je Nizozemska zmagala v svoji skupini, medtem ko so ZDA remizirale tako z Anglijo kot Walesom ter premagale Iran. Pulišić in Weah pri ZDA se zdita posrečena naveza in tudi nasploh so se Američani izkazali za sposobne in odločne. Obenem so zaznavno mlajši od Nizozemcev, ki kot da še niso povsem povezani, a vendar favoriti. Vsaj stava na oba gol za kvoto 1,98.

Argentina – Avstralija je druga tekma. Obrambno poudarjeno zoprne znajo biti ekipe iz krajev, kjer je ragbi poudarjeno priljubljen šport. Premorejo nesebičnost in sopomoč, vendar pa gre verjeti, da bo z nekaj mladostne energije oživljena Argentina zmogla dočakati priložnost, kar seveda navaja na njihovo zmago, za katero pa stavniški koeficent 1,20 ni posebej vznemirljiv. Nekaj več (1,40) ponuja stava, da bodo Avstralci dobili več rumenih kartonov. A prej je pričakovati, da bo to tekma z manj kot z več goli, zato bi za kaj več posegel po kombinaciji zmage Argentine z manj od 2,5 gola, kar obeta pomnožek z 2,65.

Tudi na tekmi med Francijo in Poljsko ni dvomov o favoritu, le da se v tem primeru ponuja vtis, da golov ne bi smelo manjkati. Torej 1,92 na zmago Francije v kombinaciji z več od 2,5 gola, vendar pa tudi gol Poljakov, kakor koli omejeni na Lewandovskega in Zielinskega se zdijo, ni izključen. In še Anglija proti Senegalu, mladostnopoletni ekipi. Vsak količkaj okoreli navijač Albiona ne izključuje drame, vendar pa tudi Angleže krasi mladost, igrajo z najstnikom, in gre jim. 1,50 je kvota na zmago Anglije, kar bi nepohlepnim moralo biti dovolj. x