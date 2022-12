Za manj razburjenja, a prav toliko pozornosti s svojimi opravami skrbi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović. Na prvi tekmi hrvaške reprezentance je ni bilo, na drugi, med Hrvaško in Kanado, pa je nosila narodno nošo iz Posavine, ki je belo-rdeča kot hrvaška šahovnica. Markantna je bila tudi na tekmi med Brazilijo in Švico, na kateri se je pojavila v rdeče-beli moški srajci s kockastim vzorcem blagovne znamke Louis Vuitton. V spletnih trgovinah srajca, ki je ni več mogoče kupiti v redni prodaji, stane skoraj 2000 evrov, ona pa jo je dobila v dar od oblikovalca Virgila Abloha, »velikega zaljubljenca v Hrvaško in ognjene«, ki je srajco tudi oblikoval.