Finančno uspešna hrvaška Nova TV

Finančna agencija je ob svetovnem dnevu televizije, 21. novembra, po pisanju časnika Večernji list analizirala podatke letnih finančnih poročil največjih televizijskih hiš na Hrvaškem. Podatkov nacionalne televizije HRT ni vključila, ker so se nanašali na leto 2020 in niso bili primerljivi s podatki drugih televizij. Na področju dejavnosti oddajanja televizijskih programov je v letu 2021 delovalo 49 podjetnikov s 1099 zaposlenimi. Skupni prihodki so znašali 1,1 milijarde kun (150 milijonov evrov) in so bili za 18,9 odstotka višji v primerjavi z letom prej, odhodki pa so znašali 922 milijonov kun (122 milijonov evrov) in so bili višji za 12,8 odstotka. Triintrideset podjetij s tega področja je v letu 2011 imelo 128 milijonov kun (17 milijonov evrov) dobička, kar je 56 odstotkov več kot leta 2020. Izgubo je imelo 16 podjetij, znašala pa je 7,1 milijona kun (940.000 evrov), kar je 76 odstotkov manj kot leto pred tem. Skupen dobiček televizij je znašal 121 milijonov kun (16 milijonov evrov).