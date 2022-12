»Vsak ima svojo zgodovino travm in iz tega oblikuje svoje mnenje. To, od kod prihajajo ljudje, in njihovo bolečino morate spoštovati,« je izjavila in poudarila, da se ljudem ni treba strinjati o vsem. »To bi bilo noro in dolgočasno.« Bohnam-Carterjeva se je dotaknila tudi usode Deppa, ki je dosegel zmago na sodišču v ZDA proti nekdanji ženi Amber Heard, ki jo je tožil zaradi obrekovanja. Meni, da je s to zmago Depp prišel do svojega zadoščenja. »Ljudje bodo skočili na voz, ker je to trend,« je komentirala primer Heardove in gibanja MeToo.