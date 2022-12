Zabava za pet ljudi in 400 jurjev

Evropska komisija je organizirala megazabavo v metaverzumu. Okej, ne veste, kaj je metaverzum. Mi tudi ne. Nekaj virtualnega, očitno. Z zabavo je želela navdušiti mlade, da bi se bolj vključili v zadeve Evropske unije. Silno neuspešni so bili. Zabave se je namreč udeležilo pet ljudi, pa še ti so tisti megaverzum, ali kaj je že, kmalu zapustili. No, da bo hec še večji, evropska komisija je za zabavo zapravila nič manj kot 387.000 evrov.