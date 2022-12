V četrtek in včeraj so stavkali francoski ambulantni zdravniki, zlasti družinski, med drugim ker menijo, da jih je država povsem pustila na cedilu. »Politiki, ki nam vladajo zadnjih 25 let, so namerno povzročili pomanjkanje zdravnikov. Francozi se tako vse bolj delijo na tiste, ki imajo zdravnika, in one, ki ga nimajo,« je za radio Franceinfo dejal družinski zdravnik in eden od sindikalnih voditeljev Luc Duquesnel.

Večina stavkajočih je nasprotovanje takšnemu odnosu države do zdravniškega poklica in zdravstvenega sistema nasploh pokazala tako, da so v četrtek in petek zaprli ambulante. Prepričani so, da njihove stavke sicer nihče ne bi opazil. Če vlada ne bo ukrepala, se lahko sistem družinske medicine v naslednjih mesecih sesuje, opozarjajo. Že zdaj je brez družinskega zdravnika pet milijonov ali 8 odstotkov Francozov.

Eden od stavkajočih je za radijsko postajo Sud radio celo priznal, da bo v teh dveh dneh zaradi zaprtja ambulant »morda umrlo tristo Francozov«. A po njegovih besedah je prav, da se enkrat žrtvuje »tristo« ljudi, da bi izboljšali zdravstveni sistem, saj jih zaradi njegovih slabosti, predvsem dolgih vrst za specialistične preglede, prav toliko umre vsak mesec. Stavki so se sicer v manjši meri pridružili tudi zdravniki specialističnih ambulant.

Vsi trije največji zdravniški sindikati so podprli zaprtje ambulant in stavko, ki je prva zdravniška stavka po letu 2015, zadnja pred tem je bila leta 2002. Pobudo za stavko z dvodnevnim zaprtjem ambulant je septembra dala skupina na facebooku, ki je doslej narasla na 14.000 nezadovoljnih zdravnikov, predvsem družinskih. Eden od treh sindikatov zdaj grozi celo z neomejeno stavko po 26. decembru, če zahteve zdravnikov ne bodo upoštevane. V Franciji so sicer ambulantni zdravniki, tudi družinski, zasebniki.

Stavkajoči bolj kot višje plačilo zahtevajo predvsem manj natrpan delovnik, manj administrativnega dela in več časa za posameznega pacienta. Med drugim zahtevajo, da obisk ambulante traja 30 in ne več 16 minut ter da je plačilo za ta obisk 50 in ne več 25 evrov (v EU je povprečje 46 evrov). Francoski družinski zdravniki menijo, da je njihovo delo povsem razvrednoteno, ker je njihova tarifa za obisk pacienta le 25 evrov.

Najbolj pa jih moti, da morajo po vsakem obisku pacienta sami, brez pomoči, izpolniti zelo zapleten obrazec, da bi dobili plačilo od zdravstvenega zavarovanja. »Uporabljati je treba slovar, da bi bilo vse pravilno napisano,« pravi družinski zdravnik Benoît Coulon iz mesta Besançon na vzhodu Francije. Prepričan je, da je tudi zaradi administrativnega dela veliko družinskih zdravnikov žrtev izgorelosti. »Zaprli bomo ambulante, da pokažemo, da tako ne gre več naprej,« je še dejal Coulon pred dnevi za francosko javno televizijo in tako napovedal stavko. »Vsekakor tega ne bomo storili z lahkim srcem. Stalno smo pod pritiskom, delamo s polno paro, da bi čim bolj ustregli ljudem, a po sedanjih normah posameznika ne moremo spremljati, kot bi ga bilo treba v skladu s tem, kar smo študirali.« Tako tudi ni časa za empatijo in sproščen pogovor, kar bi moralo biti del družinske medicine. Zdravnik namreč zdravi tudi z empatijo in pogovorom. Mnogi družinski zdravniki tako podaljšujejo čas obiska pacienta na veliko več kot 16 minut za enako tarifo, kar vodi do tega, da si čezmerno podaljšujejo delovnik, to pa na koncu privede do izgorelosti. Novejši problem so posamezniki, ki prihajajo v ambulanto, potem ko so na internetu že raziskali, kaj je njihova težava in kako jo zdraviti.

Stavka je sicer predvsem oblika pritiska med pogajanji o statusu družinskih zdravnikov in tarifah, o razmerju med njimi in zdravstvenim zavarovanjem v prihodnjih petih letih. Stavkajoči družinski zdravniki tudi poudarjajo, da je predvsem zaradi slabih delovnih razmer družinskih zdravnikov vse manj, tako da jih ne primanjkuje le na podeželju in v manjših krajih, ampak vse bolj tudi v mestih.