Potem ko je svetovno prvenstvo v Katarju drugo zaporedno, na katerem ni štirikratnih svetovnih prvakov Italijanov, se s hudo krizo soočajo še eni štirikratni zmagovalci mundialov, Nemci. Drugič zapored so namreč tekmovanje zapustili že po skupinskem delu. In če se lahko Italijani tolažijo vsaj z dejstvom, da so lani prišli na vrh Evrope, Nemčija kakšne podobne utehe nima. Moštvo Hansija Flicka je sicer na zadnjem obračunu ugnalo Kostariko s 4:2, a je na treh tekmah pokazalo premalo in zasluženo izpadlo. Mediji v domovini so jih pričakovano raztrgali. »Zimska nočna mora,« je zapisal Süddeutsche Zeitung, »Gromozanska sramota« je bil naslov v Bildu, v Spieglu pa so Nemčijo označili za nogometnega palčka.

Na papirju je sicer Nemčija izpadla po nesrečnih okoliščinah. Proti Japonski so na uvodnem obračunu dominirali, a jih je pokopal 20-minutni padec zbranosti, v katerem so dobili dva gola. Tudi drugi gol Japonske na zadnji tekmi skupine E proti Španiji je bil plod velike sreče, saj je žoga v igri ostala za milimeter ali dva. Španski reprezentant Dani Olmo pa se je v zaključku znašel iz oči v oči z japonskim vratarjem Šuičijem Gondajem, a streljal naravnost vanj. Če bi zadel, bi kapetan Manuel Neuer in soigralci napredovali. A omenjenega v Nemčiji ne izpostavlja nihče. V časopisih in televizijskih oddajah so govorili le o tem, da je čas za iskanje oziroma postavljanje nove filozofije, saj zdajšnja očitno ni primerna.

Nekdanji reprezentant Bastian Schweinsteiger je poudaril predvsem dejstvo, da je izbrana vrsta Hansija Flicka pogrešala prave vodje, igralce, ki bi potegnili, ko je bilo najtežje. Nemški selektor se s tem ni strinjal, a je priznal, da stvari, ki so včasih v povezavi z nemško reprezentanco veljale za samoumevne, ni več. »Nismo bili učinkoviti,« je poudaril Hansi Flick, ki se je skupaj z direktorjem reprezentanc Oliverjem Bierhoffom znašel pod plazom najhujših kritik. Mediji so skoraj enotni v mnenju, da mora reprezentanca pred domačim evropskim prvenstvom 2024 narediti temeljit rez in začeti novo zgodbo.

Tudi Flick poziva k velikemu resetiranju v nemškem nogometu, a sebe še vedno vidi v vlogi selektorja. »Krivi smo povsem sami. Proti Japonski smo imeli v prvem polčasu veliko priložnosti, tudi proti Španiji. Treba jih je izkoristiti. Bilo je veliko individualnih napak posameznikov, kar me je strašno jezilo. Proti Španiji smo igrali dobro in bili trdni v obrambi, v napadu pa nam je manjkalo avtomatizma. Za to je potreben čas, ki pa ga nismo imeli. A to ne sme biti izgovor. Prepričan sem, da moramo za boljšo prihodnost nemškega nogometa narediti spremembe v procesih treningov. Že leta govorimo o novih vratarjih, novih bočnih branilcih, novih vezistih … A se jim premalo posvečamo. V tem pogledu nam je lahko vzor Španija. V naslednjih 10 letih bo zelo pomembno, da se osredotočimo na novo generacijo nogometašev.« Najsvetlejša točka Nemčije na prvenstvu je bil 19-letni napadalni vezist Jamal Musiala, a je Flick hitro izpostavil, da se je do 16. leta kalil pri Chelseaju. »Bil je izjemen in prava škoda je, da takšen igralec ne more nadaljevati turnirja. Imamo mlade posameznike, a znova poudarjam, da moramo z njimi tudi znati delati. Musiala je bil nogometno vzgojen v Angliji, ne Nemčiji, kar ni naključje.«