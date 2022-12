Nepreslišano: Grega Repovž

Politika ne more zgolj čakati, da bo prišlo do uveljavitve novega zakona, in vmes opazovati, kako Janševo vodstvo na RTV Slovenija načrtno uničuje javno premoženje, kar RTV Slovenija dejansko je. Tretji odstavek 18. člena obstoječega zakona namreč jasno določa, da členu (obstoječega) programskega sveta, ki ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje oziroma izvolitev, preneha mandat. In med pogoji za imenovanje je prav delovanje v javnem interesu in v interesu javne RTV. Ali sedanji svet RTV Slovenija deluje v javnem interesu? Ali deluje v interesu RTV Slovenija? Ne. Kot je opisal član sveta RTV Slovenija in SDS Slavko Kmetič, ta svet deluje v korist politične opcije kot en mož, naroča celo odgovorni urednici, kaj naj dela. A to je delo v korist politične opcije, ne pa RTV Slovenija in javnosti. Z drugimi besedami: državni zbor ima že danes podlago, da ugotovi, da je programskemu svetu mandat prenehal.