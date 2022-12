Že od leta 2000 vsakega 3. decembra, na dan, ko se je leta 1800 rodil pesnik France Prešeren, številne kulturne institucije po Sloveniji odprejo svoja vrata in obiskovalce na Ta veseli dan kulture privabljajo z različnimi brezplačnimi kulturnimi dogodki. Zamisel za dan odprtih vrat kulture je nastala s ciljem približati kulturne vsebine čim širšemu krogu ljudi, kar je tudi uspelo, saj je pobuda v nekaj letih prerasla v množičen enodnevni dogodek. Bogat kulturni program, ki si ga je mogoče ogledati na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, se obeta tudi na današnji dan, ko se bodo po državi zvrstile gledališke in plesne predstave, koncerti, filmske projekcije, predavanja, delavnice, vodenja in številne druge prireditve.

Na brezplačne oglede razstav, ponekod tudi vodene, se je mogoče odpraviti v različne ljubljanske muzeje in galerije. V Cukrarni tako denimo vabijo na pregledno postavitev enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja Michelangela Pistolettija, kjer z ugankami in namigi na poti po galeriji še dodatno nagovarjajo tudi otroke, poleg tega je v pritličju pravkar odprta Dvorana slavnih nemške umetnice Agnes Meyer Brandis. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru in Švicariji so na sporedu vodeni ogledi razstav in delavnice z gostujočo umetnico Qëndresë Deda. Med 12. in 18. uro bodo v Švicariji odprti tudi ateljeji, prav tako bo obiskovalce vabil sejem Artish. V Narodni galeriji so na široko odprli vrata za ogled stalne zbirke Umetnost na Slovenskem, pripravili so tudi program kratkih vodstev za odrasle in družine z otroki, starejši od dvanajst let pa se lahko udeležijo ustvarjalnega druženja ob risanju manga stripov. V Slovenskem etnografskem muzeju si je med drugim mogoče ogledati novo fotografsko razstavo, ki dopolnjuje letošnjo osrednjo razstavo muzeja Sveti konji – nebesni jezdeci. Pester program je napovedan tudi za Mestni muzej Ljubljana, medtem ko si je ob 11. uri ob predhodni prijavi na Leskoškovi 12 mogoče ogledati skladiščne prostore, kjer Narodna in univerzitetna knjižnica hrani večji del svoje knjižne zbirke. Po prostorih Plečnikove knjižnične palače se bo mogoče sprehoditi ob večernem ogledu, za katerega zbirajo predhodne prijave, začenja pa se ob 18. uri.

SNG Opera in balet Ljubljana ob 11. uri ob predhodni prijavi vabi na voden ogled po razstavi Preplet sozvočij, ki so jo lani pripravili ob 10-letnici prenove gledališča, in po vadbenih prostorih ter zaodrju gledališča. Uro pred tem bo javnost, prav tako ob predhodni prijavi, lahko vstopila v eno od baletnih dvoran gledališča, kjer vsako dopoldne poteka baletni klas. V Centru kulture Španski borci pa je na sporedu premiera plesnega performansa in VR-izkušnje Monolog / Dialog.