Pijan voznik v Kamniku zaspal sredi križišča

V četrtek so vozniki kamniške policiste opozorili na voznika, ki je nezanesljivo vozil po mestu. Policisti so se odpravili na teren in voznika kaj kmalu izsledili v nekem križišču. Veliko dela niso imeli, saj je možakar sredi križišča za volanom zaspal. Odredili so mu preizkus s pihanjem v alkotest, ki je pokazal 1,53 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem merjenju krepko čez tri promile. Seveda so mu odvzeli vozniško dovoljenje, na pristojno okrajno sodišče pa bodo poslali še obdolžilni predlog. Kazen, ki si jo lahko obeta pijani voznik, je 1200 evrov in 18 kazenskih točk.