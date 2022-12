V okviru obsežne iskalne akcije so ga pripadniki specialnih enot policije prijeli v stanovanju v Solinu, z njim pa še tri osebe, domnevno njegove prijatelje, ki so mu pomagali na begu. Moški, ki je trčil v policista, Ivan Božić, je policiji že znan zaradi niza prekrškov. Če ga bodo obtožili zaradi poskusa umora, mu grozi od deset do 40 let zapora.

Na begu je bil od srede okoli 1. ure zjutraj, ko je, namesto da bi na ukaz 20-letnega policista ustavil avtomobil, trčil v policista s polno hitrostjo. Policist je s hudimi poškodbami končal v bolnišnici, kjer so se zdravniki do četrtka borili za njegovo življenje. Njegovo stanje je zdaj stabilno in je z zdravniki že govoril o incidentu. Ima hude poškodbe več organov, predvsem v prsnem košu.

Ubežnika so našli po objavi njegove fotografije, že pred tem so na podlagi fotografije našli tudi njegovega črnega golfa.