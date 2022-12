Prvo mesto v tej skupini je osvojila Portugalska s šestimi točkami, Južna Koreja pa je - ob enakem zbiru točk v primerjavi z Urugvajem - osvojila drugo mesto zaradi večjega števila doseženih golov.

Obe reprezentanci sta skupinski del končali s štirimi točkami. Korejsko razmerje danih in prejetih golov je v prvem delu tekmovanja znašal 4:4, urugvajsko 2:2, njun medsebojni dvoboj v uvodnem krogu pa se je končal brez golov.

Za Južno Korejo sta na današnji tekmi zadela Kim Younggwon (27.) in Hwang Hee-Chan (90.+1), za Portugalsko pa Ricardo Horta (5.).

Urugvaj premagal Gano, slovo obeh s SP

Urugvajska nogometna reprezentanca je v 3. krogu predtekmovanja na svetovnem prvenstvu v Katarju v Al Vakri premagala Gano z 2:0 (2:0). Obe ekipi pa se poslavljata od mundiala.

Urugvaj je v dvoboju z Gano sicer v prvem polčasu zasluženo prišel do želene prednosti, ko je dvakrat zadel Giorgian De Arrascaeta, Ganci pa so še pri 0:0 zapravili enajstmetrovko. V drugem polčasu so imeli oboji svoje priložnosti, ki pa jih niso izkoristili, tako da je Urugvaj v skupini končal na tretjem, Gana pa na četrtem mestu.

Portugalci in Korejci bodo v osmini finala igrali proti najboljšima iz skupine G, kjer so Brazilija, ki je že v osmini finala, Švica, Kamerun in Srbija. Danes ob 20.00 bosta zadnji tekmi te skupine, in sicer Srbija - Švica in Kamerun - Brazilija.